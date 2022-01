PSG: Rothen fracasse le "sketch" Neymar et sa gestion par Leonardo

Neymar a été autorisé par le PSG à rester plusieurs jours supplémentaires au Brésil afin d’y poursuivre sa convalescence. Une situation incompréhensible pour Jérôme Rothen, qui a taclé le comportement du Brésilien et sa gestion par le club francilien ce lundi dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC.

Le PSG débute l’année 2022 par un déplacement piège à Vannes ce lundi lors des seizièmes de finale de Coupe de France. Pour ce voyage en Bretagne, Mauricio Pochettino sera privé de nombreux cadres blessés, touchés par le Covid-19 ou retenus en sélection pour la CAN.

>> Suivez Vannes-PSG en direct

Revenu à l’entraînement samedi, à deux jours du match contre l’équipe morbihannaise, le groupe parisien sera également amputé de Neymar, forfait en raison d’une blessure à la cheville et resté une semaine supplémentaire au Brésil avec l’autorisation de sa direction. Mécontent de ce nouveau passe-droit accordé à l’attaquant, Jérôme Rothen a ouvertement taclé le comportement de l’international auriverde.

"Le retour tardif, on l’a tous connu quand on a beaucoup joué sur la première partie de saison, a d’abord lancé le membre de la Dream Team ce lundi dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC. […] Je ne vais même pas parler du retour tardif des joueurs 48h avant un match, car ce soir le PSG joue à Vannes. Si cela passe, et cela devrait passer, pas de problème sinon c’est une faute professionnelle. Mais apprendre que Monsieur Neymar, Mister Neymar... C’est un vrai sketch! Lui tout seul, mais le club aussi est un sketch."

Rothen ne comprend pas

Blessé à la cheville depuis la fin novembre et la victoire contre Saint-Etienne en Ligue 1, Neymar n’est pas rentré en France ce dimanche 2 janvier comme le reste de ses coéquipiers sud-américains. Forfait pour les semaines à venir, le joueur brésilien a été autorisé à rentrer plus tard par le PSG.

Avec plusieurs jours de repos et de convalescence chez lui au Brésil mais en compagnie de plusieurs salariés du club, Neymar devrait reprendre l’entraînement dans environ trois semaines selon les derniers éléments transmis par Paris.

"Comment accepter cela d’un tel joueur, qui a encore joué 50% des matchs depuis le début de saison et qui a, par rapport aux autres années, un ratio nombre de buts et de passes décisives en-dessous de ce qu’il faisait, s’est interrogé Jérôme Rothen. Il est moins performant. Il prend de l’âge, il prend des kilos en s’arrêtant, il n’a pas l’hygiène de vie adéquate. Quand tu as passé les 30 ans, la récupération se passe moins bien qu’à 25 ans et quand tu fais des conneries, tu es rattrapé par tout cela. Mais ok, pas de souci."

"Mais où on est? C’est incroyable!"

L’ancien milieu francilien a trouvé une autre cible en la personne de Leonardo. Selon Jérôme Rothen, le dirigeant reste maître à bord et a autorisé le retour tardif de Neymar.

"C'est inadmissible de la part du club, et j’en veux encore une fois au directeur sportif parce que c’est lui gère la direction sportive, a encore fustigé Rothen. En plus il n’a pas les mains liées. Je le répète, il faut arrêter de penser que les dirigeants et le président ou l’entraîneur l’empêchent de faire ceci ou cela. Non, c’est lui qui décide de tout. C’est lui qui donne l’aval à Neymar de rester jusqu’au 9 janvier et de se faire soigner au Brésil. Mais où on est? C’est incroyable!"

Et le membre de la Dream Team RMC Sport de s’emporter sur la manière dont Leonardo mène le PSG à l’heure actuelle: "Tu te dis directeur sportif d’un des plus grands clubs d’Europe et tu veux gagner la Ligue des champions. Au niveau des moyens, pas de problème. Mais qu’il compare, lui qui est revenu d’Italie ces dernières années. Va en Allemagne, va en Angleterre voir comment cela se passe. Comment est-ce possible que sur un match de reprise il y ait beaucoup d’absents? Cela ne se passe jamais dans les autres championnats."

Neymar nuisible à l'image du PSG?

A force d'obtenir des facilités de la part du club francilien et de ses dirigeants, Neymar donne parfois l'impression de faire ce qu'il veut à Paris. Pour Jérôme Rothen, cette situation n'a que trop duré et décrédibilse le PSG et son image.

"Jamais un de tes joueurs phares ne se fait soigner à l’étranger et encore moins dans son pays. Il est en période de vacances, a conclu Jérôme Rothen. Ce n’est pas normal parce que l’image du PSG en pâtit encore à travers les conneries de Neymar sur les réseaux sociaux comme le poker, les fêtes, le Nouvel an… Maintenant il va nous faire des vidéos où il soulève des poids pour dire qu’il se prépare pour revenir à fond en février."