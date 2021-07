Barça: les contrats de Depay, Garcia et Agüero bloqués par la Liga?

En proie à des difficultés financières majeures, le Barça cherche à réduire sa masse salariale et à vendre plusieurs joueurs. Selon la radio RAC, le club catalan pourrait même voir la Liga invalider les signatures de Memphis Depay, Eric Garcia et Sergio Agüero ou la prolongation de Lionel Messi.

Tout juste revenu aux affaires courant mars, Joan Laporta doit se démultiplier pour gérer les crises au Barça. Outre les difficultés sportives de l’équipe dirigée par Ronald Koeman, le président catalan doit réaliser de sacrées économies pour assurer la survie de l’institution blaugrana.

Empêtré dans le dossier lié à la prolongation de Lionel Messi, le dirigeant a subi un gros revers avec le refus de la Liga de procéder à un aménagement de son règlement autour de la masse salariale du club. Malgré des échanges avec Javier Tebas, le Barça serait limité à 160 millions d’euros lors de la saison 2021-2022 pour les salaires de ses joueurs. Soit près de 187M€ de moins que sa limite actuelle.

Des recrues non-qualifiées en Liga?

Soucieux de prolonger Lionel Messi, le Barça songerait à laisser partir Antoine Griezmann. Au niveau des arrivées, le club catalan l’a joué malin en recrutant des joueurs libres. Problème, la Liga pourrait bloquer leur inscription en championnat. Selon la radio catalane RAC, le club catalan pourrait ainsi ne pas être autorisé à homologuer les signatures de Memphis Depay, Eric Garcia, Emerson et Sergio Agüero pendant le mercato estival.

Seul moyen pour la direction blaugrana d’éviter une telle sanction: réduire drastiquement sa masse salariale. On comprend mieux l’insistance de la direction catalane à vouloir dégraisser son effectif à tout prix pendant l’intersaison.

Le Barça à la recherche de liquidités

Après les ventes de Jean-Clair Todibo à Nice (8,5M€ et des bonus), Konrad de la Fuente à l’OM (entre 3 et 4 millions d’euros), le Barça a aussi envoyé le Portugais Trincão en prêt à Wolverhampton. Le club devrait rapidement récupérer près de 15 millions d’euros avec le transfert de Junior Firpo à Leeds. Un départ de Philippe Coutinho est également à l’étude dans les couloirs de la cité sportive Joan Gamper.

Parmi les autres pistes étudiées par la direction pour limiter ses dépenses, le Barça négocie avec les membres de son effectif pour baisser leur salaire. En vain jusqu’ici après un premier refus du groupe pro. Joan Laporta n’a pas eu plus de réussite avec les cas Miralem Pjanic et Samuel Umtiti. Le milieu bosnien et le défenseur français ont refusé de rompre leur contrat (environ 8M€ de salaire annuel) à l’amiable. Le visage du Barça risque de considérablement changer pendant l’été. Reste à savoir à quoi il ressemblera pour la prochaine saison de Liga.

