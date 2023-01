Mercato: le Barça se renseignerait concrètement sur Benjamin Pavard

D'après Fabrizio Romano, le FC Barcelone se serait renseigné auprès du Bayern Munich pour recruter Benjamin Pavard lors du prochain mercato estival. Sous contrat jusqu'en 2024, le défenseur français a déjà ouvert la porte à un départ.

Bientôt un nouvel international français au FC Barcelone? Selon le journaliste Fabrizio Romano, le FC Barcelone se renseignerait sur Benjamin Pavard en vue du mercato estival. Actuellement au Bayern Munich, le défenseur français serait l'une des principales options du club catalan.

En novembre dernier, Benjamin Pavard ouvrait la porte à un départ: "Je ne suis pas contre découvrir un nouveau projet. C'est peut-être le moment. J'ai peut-être fait le tour ici, lâchait-il dans les colonnes de L’Equipe. Pourquoi ne pas découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture?"

Le directeur sportif du Bayern affiche son envie de garder Pavard

Des discussions auraient déjà eu lieu entre les dirigeants du Barça et du Bayern. Directeur sportif du club bavarois, Hasan Salihamidzic a pourtant indiqué ce week-end son envie de garder le joueur: "Que Pavard soit ou non en contact avec d'autres clubs, ça m'est égal (...) Benji est un joueur très important pour nous. Il a un rôle à jouer au Bayern. Je pense que, et il me l'a dit, il se sent très bien ici et nous allons essayer de réussir ensemble."

Champion du monde 2018, Benjamin Pavard avait rejoint le Bayern Munich à l'été 2019, où il a tout gagné depuis. Sous contrat jusqu'en juin 2024, le Français de 26 ans peut jouer dans l'axe et sur le côté droit de la défense, comme en équipe de France, même s'il a répété à plusieurs reprises son souhait de jouer au centre. Titulaire à droite lors du premier match de la Coupe du monde au Qatar avec les Bleus, Pavard avait ensuite passé le reste de sa compétition sur le banc.