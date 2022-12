Mercato: Pavard souhaiterait quitter le Bayern Munich

Mis en concurrence avec Matthijs De Ligt et Noussair Mazraoui aux différents postes qu'il peut occuper au Bayern Munich, Benjamin Pavard ne souhaiterait pas prolonger son contrat, qui expire en 2024. Bild indique même que le joueur aurait une idée claire: quitter la Bavière.

Fin de l'aventure entre Benjamin Pavard et le Bayern Munich? Le défenseur de l'équipe de France souhaiterait quitter le club bavarois le plus rapidement possible, d'après Sport Bild. Ces dernières semaines, Benjamin Pavard avait laissé entendre que d'autres défis pourraient l'intéresser.

"Je ne suis pas contre découvrir un nouveau projet. C'est peut-être le moment (…) J'ai peut-être fait le tour ici", avait-il lâché dans L'Equipe le 10 novembre. Les choses semblent se concrétiser. D'après le média allemand, l'international français (47 sélections) ne souhaiterait pas prolonger au Bayern, où son contrat court jusqu'en 2024.

D'après Bild, le défenseur polyvalent de 26 ans serait même décidé à partir rapidement et aurait exclu définitivement toutes négociations pour une éventuelle prolongation. Le club allemand, qui a perdu Manuel Neuer et Lucas Hernandez jusqu'à la fin de la saison, ne compte pas se séparer si facilement d'un de ses éléments défensifs. L'été prochain en revanche, les portes pourraient s'ouvrir, d'autant que le Français n'aura plus qu'un an de contrat.

Plus dans les plans de Didier Deschamps

Si au Bayern Munich, il a toujours la confiance de Julian Nagelsmann, que ce soit pour accompagner Dayot Upamecano en défense central ou sur le flanc droit pour suppléer Noussair Mazraoui, son statut a changé en équipe de France.

Après le Mondial en 2018, il a longtemps gardé une étiquette de héros auprès du grand public, grâce à son but exceptionnel face à l'Argentine en huitième de finale, qui avait remis les Bleus sur les bons rails. Son crédit s'est depuis estompé et le premier match du Mondial qatari face à l'Australie - au cours duquel il a été coupable sur le premier but - et son attitue pas irréprochable ont eu raison de sa place dans le onze de Didier Deschamps, qui lui préfère désormais Jules Koundé.