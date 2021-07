Mercato: le choix de Griezmann qui embarrasse le Barça

Selon le quotidien catalan Sport, l’attaquant français Antoine Griezmann (30 ans) n’est disposé à quitter le FC Barcelone cet été qu’à la seule condition de retourner à l’Atlético de Madrid. Un choix qui n’arrange pas du tout les Blaugrana, qui ne trouvent pas d’accord avec les Colchoneros.

L’opération Messi plombée par… Griezmann? Les jours passent et le mercato devient de plus en plus compliqué pour le Barça. Dans le rouge sur le plan financier, le club catalan doit impérativement alléger sa masse salariale pour conclure la prolongation de sa star argentine, toujours libre de tout contrat. Si la direction barcelonaise vise les départs de joueurs comme Samuel Umtiti ou Miralem Pjanic, elle entend surtout se séparer des joueurs les plus bankables, avec les plus gros salaires. Coutinho est poussé vers la sortie, tout comme Antoine Griezmann.

Jeudi, Joan Laporta a clairement ouvert la porte d’un départ au champion du monde : "Griezmann est un joueur qui a des possibilités, avec des clubs intéressés, et nous construisons l'effectif avec le souci d'un équilibre financier, a déclaré le président du Barça. Si le marché bouge, nous sommes ouverts à toutes les propositions qui nous seront présentées car nous sommes dans un moment délicat où nous devons équilibrer les comptes." Problème, si Grizou est OK pour quitter le Barça, où il ne s’est jamais totalement imposé en deux saisons, il ne veut entendre parler que d’un retour à l’Atlético de Madrid, rapporte Sport ce samedi.

L'Atlético serait convaincu que le temps joue en sa faveur

Entre 2014 et 2019, le natif de Mâcon a connu les plus belles heures de sa carrière chez les Colchoneros. Antoine Griezmann (30 ans) est tenté par un retour et est même prêt à baisser son salaire. D’après le quotidien catalan, le Français a fait savoir à ses dirigeants qu’il n’est pas disposé à écouter des offres potentielles venant d’autres clubs. Un gros souci pour le Barça car les négociations entre les dirigeants barcelonais et madrilènes sont très, très compliquées et loin d'aboutir. L’option d’un échange avec Saul a vite été oubliée car elle n’arrange pas les affaires du Barça sur le plan financier. Le bras de fer pourrait se poursuivre, l’équipe de Diego Simeone étant convaincue que le temps joue en sa faveur. Le Barça finira-t-il par céder ?

Les Blaugrana misaient sur un possible accord avec un grand club italien (on a évoqué des contacts avec la Juve) ou anglais, capable de réaliser une telle opération avec le Français. Mais avec ce désir exprimé par le champion du monde de ne se focaliser que sur l’Atlético de Madrid, le dossier piétine et commence à inquiéter en haut lieu. Le Barça espère boucler la vente de Griezmann ou de Coutinho avant le 31 août.