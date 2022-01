Mercato: le message d'adieu touchant de Guimaraes après son départ de l'OL

Transféré ce dimanche à Newcastle, le milieu de terrain brésilien Bruno Guimaraes n'a pas oublié de remercier l'OL après deux ans solides dans le Rhône.

Un message chaleureux. Quelques minutes après l'officialisation de son transfert à Newcastle, Bruno Guimaraes a tenu à remercier le peuple lyonnais. "Je suis reconnaissant pour toute l'histoire construite à Lyon. Je vous remercie pour l'opportunité et l'affection que vous avez eues au cours de ces dernières années. J'ai grandi en tant qu'athlète et en tant qu'être humain. Heureux de savoir que mon départ aidera le club d'une manière ou d'une autre. Cela a toujours été ma pensée. Remboursez toute l'affection reçue. Je porterai le club pour toujours dans mon cœur", a écrit le Brésilien sur Instagram.

Juninho, l'homme clé

Bruno Guimaraes a également adressé un petit mot à Juninho, qui a quitté l'OL lors du mercato hivernal. "Juninho, merci pour la confiance, l'amitié et le professionnalisme du temps où nous étions ensemble. Sans vous cette histoire ne serait pas écrite. Merci aussi au président pour leur confiance. Ma gratitude éternelle." Si ce départ est une bonne nouvelle pour les finances du club, le Brésilien va laisser un vide sportivement.

La perle de l’OL a connu une adaptation express, lors de son arrivée à Lyon en février 2020, qui laissait entrevoir son lot de promesses. Un joueur qui, lorsqu’il est bien dans ses baskets et avec le ballon, déteint sur le jeu de son équipe, décide quand accélérer et quand temporiser. Plus que performant à son arrivée où il bonifiait le jeu de l’OL, le Brésilien a été stoppé dans son élan par le Covid-19.

Son duo avec Maxence Caqueret formait un socle sur lequel s’appuyait Peter Bosz. Brillant en début de saison, plus intermittent ensuite, Bruno Guimaraes avait retrouvé un excellent niveau de jeu ces dernières semaines, participant à remettre l’OL dans le droit chemin, celui de la victoire. Il faudra désormais faire sans lui.