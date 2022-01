Mercato: que vaut Romain Faivre, la future recrue de l'OL?

Sur le point d'être transféré à Lyon lors du mercato hivernal, Romain Faivre (23 ans) fait un grand pas dans sa carrière, après 18 mois réussis en Bretagne avec Brest. Une bonne nouvelle pour les Gones, qui pourront compter sur sa polyvalence.

L'OL réalise un sacré coup dans ce mercato hivernal. Après avoir vu Sardar Azmoun lui passer sous le nez, le club de Jean-Michel Aulas a attiré Romain Faivre dans ses rangs. Un joli coup à 18 millions d'euros pour le joueur de 23 ans, auteur d'une belle première partie de saison avec Brest (huit buts et six passes décisives en 22 matchs toutes compétitions confondues) et qui va parapher son contrat avec Lyon. Une plus-value non négligeable pour les Gones, en passe de perdre Bruno Guimaraes, en partance pour Newcastle.

Pour autant, le joueur de 23 ans ne devrait pas remplacer poste pour poste le Brésilien, qui évoluait en tant que milieu relayeur dans le 3-4-3 instauré par Peter Bosz ces dernières semaines. Son profil a d'ailleurs été validé par le coach néerlandais puisque le joueur peut évoluer en soutien de l'attaquant ou sur le côté droit.

Ce sera l'occasion pour l'international espoirs de briller dans un club européen, lui qui avait failli s'engager avec le Milan AC, quelques mois après son échec à Monaco, où il n'a jamais joué avec les pros.

Une expérience à acquérir

Le futur-ex brestois n'a jamais caché son envie de toucher le très haut niveau et disputer une Coupe d'Europe. C'est chose faite dans le Rhône, puisque l'OL est toujours engagé en Ligue Europa. A Lyon, il pourra également travailler sur ses points faibles. "Je dois plus m’engager dans la surface de réparation. Depuis quelques matchs, je fais les retours défensifs. J’ai eu un vrai déclic à ce sujet en discutant avec le coach (Michel Der Zakarian, ndlr). C’est important parce que ça te met en confiance de courir et de récupérer des ballons, il n’y a pas que l’aspect offensif qui te met confiance", expliquait Romain Faivre dans Onze Mondial il y a quelques jours.

S'il sait "de quoi il est capable", le joueur de 23 ans, fan inconditionnel de Neymar, "sait où il veut aller." "Quand le coach vient me donner des conseils, j’écoute et j’applique. Moi, je suis plus un leader technique, je ne suis pas un mec qui va parler. Après, c’est peut-être un axe sur lequel je dois progresser, faire preuve de plus de maturité, prendre la parole. Mais je suis quelqu’un de réservé", poursuit l'international espoir.

Un caractère qu'il va devoir affirmer dans le vestiaire lyonnais aux côtés de Paqueta, Aouar ou encore Caqueret, pour aider l'OL à redresser la barre en championnat, où les Lyonnais occupent une décevante 11e place.