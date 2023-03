Mercato: le nouvel appel du pied de Jordi Alba pour Messi au Barça

Jordi Alba (30 ans), défenseur du FC Barcelone, a de nouveau adressé un appel du pied à Lionel Messi pour un retour au club l’été prochain même s’il s’interroge sur la possibilité que cela se fasse.

Les appels du pied en provenance du Barça se multiplient de plus belle en direction de Lionel Messi (35 ans). Depuis son départ vécu comme un traumatisme en 2021, les déclarations d’amour pour un retour n’ont jamais vraiment cessé. Mais elles s’intensifient ces derniers jours face à l’incertitude autour de l’avenir de la star argentine, en fin de contrat au PSG. Les discussions se poursuivent entre les dirigeants parisiens et le clan argentin au sujet d’une année supplémentaire mais, malgré un accord de principe datant d’il y a trois mois, rien n’est encore acté. Et le Barça se remet à rêver à voix haute de la Pulga.

"Il est heureux à Paris"

Ce fut le cas de Sergi Roberto juste après le Clasico, dimanche. Jordi Alba, arrière gauche du Barça, lui a emboité le pas, dans une interview à la chaîne de télévision espagnole Cuatro, diffusée mardi soir. Il est d’abord revenu sur les circonstances du départ de Messi en 2021, après l’échec du Barça à lui proposer une prolongation de contrat.

"Je l'ai vécu fatalement, confie l’international espagnol. Le jour de l’annonce (de son départ, ndlr), je lui ai parlé le matin et il m'a dit qu'il venait d'Ibiza pour signer (un nouveau contrat avec le Barça). J'ai vu la nouvelle avec ma femme et je n'y croyais pas. J'ai été perplexe pendant deux minutes. C'était dur, parce que nous avons une relation magnifique. Je n'arrivais pas à croire que Leo quittait le Barça."

"Je l'ai appelé et il m'a dit que cela n’a pas pu se faire, poursuit le défenseur. Je ne suis pas entré dans les détails, car seuls lui et le club savent ce qui s'est passé. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas pu rester. Tu peux te poser beaucoup de questions mais je n'ai pas de réponse. Je sais qu'il a passé un très mauvais moment quand il est parti. Nous n'en avons plus reparlé. Il avait ses enfants, sa femme, sa famille, ses amis ici... On a gagné beaucoup de choses grâce à lui."

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

"J'aimerais qu'il revienne, mais je ne sais pas s'il reviendra, conclut-il. On n'en a pas parlé, car il a un contrat avec le PSG. J'aimerais qu'il revienne. Ce serait bien pour le club et pour lui. Il est heureux à Paris. La première année ne s’est pas bien passée, c'était difficile de s'adapter à la vie là-bas, mais j’ai parlé avec lui et cette année il a été beaucoup mieux."