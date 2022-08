Mercato: Le président de Lecce confirme un intérêt pour Umtiti

Lecce, une équipe récemment promue en Serie A, apparaît comme la destination la plus probable pour Samuel Umtiti en ces derniers jours de mercato. Le président du club italien a confirmé qu'ils essayaient d'obtenir le prêt du Français et qu'ils négociaient avec le Barça la formule pour permettre son arrivée.

Le président de l'US Lecce, Saverio Sticchi Damiani, a confirmé son intérêt pour signer le défenseur du FC Barcelone Samuel Umtiti. Le club italien, qui vient d'être promu en Serie A et qui a commencé la saison avec deux défaites en deux matchs, travaille sur l'arrivée du défenseur central français depuis "longtemps". Le patron des "giallorossi" a toutefois nuancé les informations selon lesquelles l'arrivée du défenseur français au stade de la Via del mare est imminente: "Il y a encore beaucoup de choses à discuter."

"L'opération est loin d'être définitive"

"Nous avons évalué la signature d'Umtiti depuis longtemps. Il y a une négociation avec le FC Barcelone, mais il y a encore beaucoup de choses à discuter", a-t-il déclaré à à la plateforme de streaming DAZN. "L'opération est loin d'être définitive. Lecce souhaite que le Barça prenne en charge la totalité des frais du défenseur central, ce que les Blaugrana sont prêts à accepter à condition que le contrat de prêt comprenne une sorte de compensation financière au fur et à mesure que le joueur gagne en temps de jeu", étaille-t-il.

Avec un contrat au Camp Nou jusqu'au 30 juin 2026, Umtiti est tout près d'avoir une grande opportunité de prouver qu'il est physiquement capable de continuer à concourir dans l'élite. Son départ, sauf surprise, ne permettra pas au Barça d'avoir plus de marge de manœuvre avec le fair-play financier. Le club ne veut cependant pas laisser passer la moindre occasion pour le défenseur français de jouer avec une certaine régularité.

Son départ n'offrirait pas plus de masse salariale

Dans le cas où le club azuglgrana accepterait cette proposition, le départ du Français ne lui permettrait pas de réduire la masse salariale ou d'avoir plus de marge avec le fair-play financier et de pouvoir enregistrer Jules Koundé. Les géants catalans ne seraient pas opposés à payer le salaire d'Umtiti pour faire de la place dans l'effectif, mais veulent inclure une série de variables au cas où il accumulerait des minutes en Serie A et pour pouvoir gagner un peu d'argent pour l'opération.