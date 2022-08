Barça: toujours pas inscrit, Koundé s'impatiente

Arrivé cet été au Barça, Jules Koundé n'est toujours pas inscrit auprès de la Liga. Les médias espagnols rapportent que l'international français s'impatiente avant d'effectuer ses premiers pas officiels avec le club catalan.

C'est désormais officiel, déjà privé de la première journée, Jules Koundé ne disputera pas non plus la deuxième face à la Real Sociedad ce dimanche soir. Le problème est toujours le même: le Barça doit dégraisser avant de pouvoir inscrire de nouvelles recrues et Depay, Braithwaite et Umtiti sont toujours dans l'effectif. Une situation qui commence à singulièrement tendre Jules Koundé, comme le rapporte Sport. Selon le quotidien catalan, la direction sportive assure à l'international français que son cas sera réglé la semaine prochaine, "sinon toutes les alarmes se déclencheront."

Son cas est une priorité absolue

Toujours selon Sport, le dossier Koundé est une "priorité absolue" et le Barça a fait savoir à son entourage qu'il ne recruterait pas d'autre joueur tant que le défenseur ne serait pas inscrit. En conférence de presse ce samedi, Xavi avait entretenu le suspense quand à sa présence dans le groupe pour le match contre la Real Sociedad: "Pour le moment, ni Aubameyang ni Memphis ne sont partis... S'il y a une offre pour l'un d'entre eux, nous verrons comment l'équipe se présentera. Maintenant, la priorité est d'inscrire Koundé et nous attendrons demain."

Le journal AS annonçait d'ailleurs que Mateu Alemany, directeur exécutif du Barça, avait "promis à Xavi" d'enregistrer Jules Koundé d'ici dimanche. Une promesse non-tenue de par le retournement de situation dans les transferts d'Aubameyang et Memphis, puisque l'un aurait freiné les discussions quand l'autre aurait demandé davantage de salaires à la Juventus.