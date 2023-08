Mercato: le président de Naples a tranché pour l'avenir d'Osimhen

Interrogé ce jeudi par Sky Sport Italia, Aurelio de Laurentiis a mis son veto à un départ de Victor Osimhen lors du mercato estival. Le président de Naples a indiqué que l'attaquant nigérian allait rester au club cette saison, malgré de nombreux intérêts.

Le président de Naples semble avoir mis fin au feuilleton Victor Osimhen. Interrogé par Sky Sport Italia, Aurelio de Laurentiis a indiqué que l'attaquant nigérian allait rester au club cette saison. Meilleur buteur de la dernière saison de Serie A, en parallèle du titre de champion, Osimhen était très courtisé. Outre le PSG et le Bayern Munich, un récent intérêt en Arabie saoudite venu d'Al-Hilal avait circulé pour le buteur africain.

"Il reste, a assuré le président Aurelio de Laurentiis. Osimhen a un contrat pour encore deux ans, ou devrait-il aller? Il y a des contrats et il faut toujours les respecter: cela vaut pour les deux côtés bien sûr parce que c'est une relation bilatérale et tant que c'est comme cela et que cela ne penche jamais d'un côté ou de l'autre, il y a de l'amour et de l'entente."

"Avec Victor Osimhen, cela a été comme ça dès le début alors restez calmes et sereins", a ajouté le bouillant dirigeant napolitain.

Arrivé à Naples à l'été 2020 en provenance du LOSC, Victor Osimhen reste sur une saison à 31 buts en 39 matchs disputés toutes compétitions confondues.

Osimhen touché à la cheville

Après deux saisons sous les ordres de Luciano Spalletti, Victor Osimhen sera désormais entraîné par Rudi Garcia. Lors de ce mercato, Naples a déjà perdu le défenseur sud-coréen Kim Min-jae mais aussi le milieu français Tanguy Ndombele, reparti à Tottenham après son prêt.

Ce jeudi, Naples a officialisé le recrutement du milieu défensif suédois Jens Cajuste. Le joueur qui débarque de Reims complète un mercato qui a vu les arrivées des attaquants Giacomo Raspadori (23 ans, 26 millions d’euros, en provenance de Sassuolo), Giovanni Simeone (27 ans, 12 millions, Hellas Vérone), du défenseur Natan (22 ans, 10 millions, Bragantino) et du gardien Elia Caprile (21 ans, 7 millions, Bari).

Victor Osimhen s'est blessé à la cheville ce mardi. D'après la presse italienne, l'intéressé souhaiterait prolonger à Naples, même si aucun accord n'a été trouvé pour l'heure. Le champion en titre débutera sa saison le 19 août avec un déplacement à Frosinone.