Mercato: le président du Sporting croit au retour de Ronaldo

Frederico Varandas, le président du Sporting, est convaincu que Cristiano Ronaldo, 36 ans, reviendra un jour jouer avec le club de ses débuts. L'agent de CR7, Jorge Mendes, a néanmoins démenti tout retour au pays de la star de la Juve. En tout cas cet été.

Il n’y a pas que Dolores Aveiro, la maman de Cristiano Ronaldo, qui pousse pour un retour de l’enfant prodige au Sporting. Dans le club fraichement sacré champion du Portugal, on rêve aussi de revoir le célèbre numéro 7 porter le maillot de la formation de Lisbonne. A 18 ans à peine, le jeune ailier avait quitté le Sporting en 2003 pour rejoindre Manchester United. Cinq Ballons d’Or plus tard, CR7, 36 ans, achève une saison décevante avec la Juventus.

Suffisant pour relancer les rumeurs sur son avenir, d’autant que le champion d’Europe 2016 sera en fin de contrat en 2022. Du côté du Sporting, on veut croire qu’un come-back est possible. "Je crois qu’il reviendra un jour, a confié Frederico Varandas, le président du club lisboète, à la chaine de télévision portugaise SIC. Il a toujours soutenu le Sporting. Il a été l’une des premières personnes à m’envoyer un message de félicitations pour notre victoire en championnat."

>> Le mercato en direct

Mendes: "Ses plans de carrière ne passent pas par le Portugal"

Et le patron de poursuivre, plus prudent: "Il est dans un club qui vise la victoire en Ligue des champions, il lui reste une année de contrat avec la Juventus et je sais qu’il veut toujours être dans un club qui est capable de gagner la Ligue des champions. Son retour dépend de lui." Si Frederico Varandas indique que CR7 désire être présent pour l’inauguration du nouveau centre de formation, il sait qu’un retour de l’attaquant est peu probable. Du moins cet été.

Il y a une semaine, Jorge Mendes, le puissant agent de CR7, a en tout cas exclu tout retour au pays à court terme. "Cristiano est fier du titre remporté par le Sporting, il l'a exprimé publiquement. Mais pour le moment, ses plans de carrière ne passent pas par le Portugal", a indiqué le conseiller de Ronaldo.