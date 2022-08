PSG: A l'aise dans le nouveau système, Messi revanchard cette saison

Près d'un an après son arrivée surprise en provenance de Barcelone, Lionel Messi semble enfin avoir trouvé ses marques à Paris et se sent plus à l'aise dans le système mis en place par Christophe Galtier.

Lié au Paris Saint-Germain jusqu’en 2023, Lionel Messi entame sa deuxième saison dans la capitale. Sur le terrain, l’Argentin se montre déjà très performant avec 5 buts inscrits depuis le début de la préparation. Dernier coup d’éclat, samedi dernier à la 86ème minute contre Clermont (5-0) avec un retournée acrobatique qui a fait le tour de la planète. A commencer par l’Espagne, où le journal Marca évoque "une bicyclette historique pour un Messi historique."

L’entourage du joueur confie que l’attaquant de 35 ans est de retour avec beaucoup d’enthousiasme et qu’il est prêt à 100% physiquement. Autre changement auquel la Pulga a dû s’habituer: le dispositif tactique mis en place par le nouvel entraîneur Christophe Galtier. Un 3-4-1-2 où il se retrouve en "électron libre" derrière Neymar et Mbappé. En privé, Messi se dit très à l’aise dans ce système de jeu qui lui offre encore plus de liberté.

Aucun contact avec Laporta

Bientôt un an après son arrivée, l’acclimatation de numéro 10 parisien semble enfin totalement réussie. Une intégration accélérée par la communauté hispanophone de l’effectif avec notamment Leandro Paredes ou encore Ander Herrera. De quoi encourager Leo Messi à se projeter sur son avenir à Paris. Depuis son départ de Barcelone, il n’a d’ailleurs eu aucun contact entre Joan Laporta et quiconque proche du joueur. Aucun rapprochement n’a même été tenté. Malgré une dernière saison compliquée avec un échec en huitième de finale contre le Real Madrid, en coulisses Messi se dit prêt à se battre et faire plus pour rendre cette année meilleure. Toujours avec la Coupe d’Europe comme objectif, lui qui veut la remporter plus que quiconque.