Mercato: le Real Madrid a bouclé l'arrivée de Bellingham contre plus de 100 millions d'euros

Le Real Madrid et Dortmund sont tombés d'accord pour le transfert de Jude Bellingham. Le club espagnol devrait débourser plus de 100 millions d'euros pour le milieu de terrain anglais du Borussia Dortmund.

Le Real Madrid aurait bouclé sa première grosse arrivée de l’été. Comme annoncé par le Borussia Dortmund, un accord de principe a été trouvé pour le transfert de Jude Bellingham (19 ans). "Lors de la réalisation de ce transfert, le Real Madrid versera au BVB une indemnité de transfert fixe d'un montant de 103,0 millions d'euros", précise le club allemand, confirmant une information rapportée par la presse anglaise un peu plus tôt.

Le club espagnol était en pole position dans ce dossier depuis de nombreuses semaines. Bellingham pourrait ainsi grimper sur le podium des plus grosses arrivées de l’histoire du Real Madrid, au coude-à-coude avec Eden Hazard et Gareth Bale et devant Cristiano Ronaldo.

Meilleur joueur de Bundesliga

Recruté 25 millions d’euros à Birmingham à l’été 2020, alors qu’il n’était âgé que de 17 ans, Bellingham a littéralement explosé sous le maillot du Borussia Dortmund. Il y a quelques jours, il a même été élu meilleur joueur de la Bundesliga. En dehors de ses 8 buts et 5 passes décisives en 31 apparitions. Bellingham s'est distingué par sa polyvalence.

L’Anglais serait donc sur le point d’être la première arrivée officielle du mercato madrilène. Ces derniers jours, le Real a officialisé les départs de Karim Benzema, Marco Asensio et Eden Hazard, tous les trois libres au 30 juin.