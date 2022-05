Mercato: le Real songerait à se séparer de Casemiro

Le Real Madrid ne serait pas opposé au transfert de Casemiro cet été. Sacré champion d'Espagne, le club madrilène pourrait même saisir l'occasion afin de rajeunir son effectif.

Pièce essentiel du Real Madrid dont il est devenu l’un des tauliers ces dernières années, remportant quatre Ligues des champions dont trois d’affilée (entre 2016 et 2018), Casemiro n’est plus indispensable aux yeux de ses dirigeants, selon UOL Esporte. Pour la première fois depuis qu’il s’est imposé dans l’équipe, formant avec Modric (36 ans) et Toni Kroos (32 ans) l’un des meilleurs milieux de terrain d’Europe, le Real Madrid est à l’écoute des propositions. Autrement dit, la porte est grande ouverte.

Le PSG et la Juventus cités pour l'accueillir

Si Casemiro demeure une pièce maîtresse de son équipe, le Real serait préoccupé par le rajeunissement de son effectif. Étant le plus jeune élément au sein de cet inoxydable trio du Real Madrid, le Brésilien représenterait aux yeux de ses dirigeants la plus forte valeur transfert potentielle (estimée entre 50 et 70 millions d’euros), dont la somme, s'il venait à être vendu, pourrait être réinvestie sur le marché.

Comme souvent quand il s’agit de grands joueurs et de gros sous, le Paris Saint-Germain est cité par UOL Esporte comme un point de chute éventuel pour Casemiro. Aussi parce que le club de la capitale cherche à remodeler son milieu de terrain de façon pérenne, et ce depuis la fin de l'ère Motta-Verratti-Matuidi. La Juventus est également évoquée parmi les candidats au rachat du contrat de Casemiro, lié à la maison blanche jusqu'en 2025.

Après avoir décroché un 35e titre de champion d'Espagne le week-end dernier, le Real rêve d'un doublé avec la Ligue des champions. Les merengues reçoivent Manchester City en demi-finale de la compétition mercredi (21h). Les Skyblues sont sortis vainqueur de la première manche (4-3) à l'Etihad Stadium.