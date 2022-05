Mercato: la mise au point ferme de l'agent de Milinkovic-Savic, annoncé au PSG et à Manchester United

Mateja Kezman, l’agent de Sergej Milinkovic-Savic (26 ans), a fermement démenti les rumeurs qui circulaient au sujet de son joueur, dont le nom est régulièrement associé au PSG.

Le contrat du milieu de terrain serbe Sergej Milinkovic-Savic, engagé avec la Lazio, n'expire qu'en 2024, mais le milieu de terrain serbe est depuis plusieurs années dans le viseur de grands clubs européens, dont le Paris Saint-Germain. Le sujet est devenu brûlant ces dernières heures, quand les déclarations de l’agent, Mateja Kezman, ont commencé à circuler. L’ancien attaquant du PSG (2008-2010) y évoquait des offres du club de la capitale et de Manchester United, insistant sur le désir de son joueur de rejoindre les Red Devils à l'issue de la saison.

Ce lundi matin, Kezman nie pourtant en bloc avoir tenu ces propos qu’on lui prête et tempête contre le site qui les a publiés. "C’est une gigantesque fake news, s’insurge-t-il dans une courte rectification adressée à Tuttojuve. Je n’ai jamais dit que Sergej voulait aller à United. Je n’ai pas donné d’interviews récemment. Certains journalistes sont incroyables. Je suis en colère." On notera que Mateja Kezman ne dément pas l’existence d’offres concrètes pour son joueur, seulement la préférence de son joueur pour l’une d’entre elles. Le nom de Milinkovic-Savic circule aussi beaucoup en Italie où il pourrait venir renforcer les rangs de la Juve ou de l'Inter.

Un profil peu commun

Fils d'un footballeur professionnel, Nikola Milinkovic, et d'une basketteuse professionnelle, Milana Savic, Milinkovic-Savic est né en Espagne, à Lérida. S'il a tapé ses premiers ballons au Portugal, parce que son père y jouait, c'est bien en Serbie qu'il a fait toutes ses classes. Formé à Vojvodina, il y a signé son premier contrat professionnel en décembre 2012, avant de débuter en équipe première l'année suivante, puis de filer à Genk à l'été 2014, avec seulement une poignée de matchs dans les jambes. C'est en Belgique, dès sa première saison, qu'il tape dans l'oeil de la Lazio. En août 2015, le club romain met 9 millions d'euros sur la table (puis 9 autres plus tard, pour un total de 18 millions) pour recruter le milieu de 20 ans.

Pion essentiel du milieu de terrain laziale depuis son arrivée, SMS est l'un des joueurs phares de la Lazio, son meilleur passeur avec dix offrandes en Serie A, et autant de buts marqués dans le championnat italien. Sur le plan statistique, le Serbe est en avance sur ses temps de passage habituels. De quoi relancer les spéculations à son sujet. D’autant que son profil est une denrée rare sur le marché. Perçu par certains comme un parfait récupérateur, par d'autres comme un excellent milieu offensif, Sergej Milinkovic-Savic est un joueur très complet. Son physique imposant, son jeu de tête et sa puissance lui permettent d'être précieux à la récupération de balle, tandis que sa vision de jeu, sa qualité de passe et son sens de la finition font de lui un véritable danger offensif. Souvent comparé à Pogba, il pourrait imiter le Français et choisir la même voie en quittant la Lazio pour un nouveau défi.