Mercato: le vétéran Hilton retrouve un club à 44 ans

Libre depuis son départ de Montpellier l'été dernier, Vitorino Hilton va reprendre du service à Sète (National). Il a signé un contrat jusqu'à la fin de la saison pour aider le club à se maintenir.

Vitorino Hilton est immortel. Alors qu'il n’a jamais caché son envie de continuer sa carrière après la fin de son contrat en juin dernier du côté de Montpellier, le défenseur central continuait de s’entraîner dans son coin pour garder la condition physique au cas où ferait appel à lui, même à 44 ans. Dans le même temps, il continuait d’être au contact du monde professionnel avec ces activités de consultant pour Amazon Prime.

Si Saint-Etienne a pensait à lui à un moment, c’est en National que Hilton va prolonger son aventure de footballeur. Il s’est engagé ce lundi soir, avec le club de Sète jusqu’à la fin de la saison. Actuellement 12ème du championnat, Sète espère que l’expérience d’Hilton permettra au club d’aller un chercher un maintien confortable.

512 matchs de Ligue 1

Invité de France Bleu il y a quelques semaines, l'ancien capitaine du MHSC expliquait être à la recherche "d'un nouveau club". "Ca peut vouloir dire plein de choses : entraîneur, joueur, on ne sait pas (rires). L'envie de jouer a toujours existé. Le choix de mettre un terme à ma carrière, c'était surtout des décisions privées. La priorité du moment, c'est ma famille."

Pourtant, le discours était tout autre l'été dernier. Après son dernier match sous les couleurs de Montpellier, le Brésilien avait officiellement annoncé sa retraite sur les réseaux sociaux. "Le grand jour est arrivé, écrivait-il sur Instagram. Je vous annonce aujourd'hui la fin de ma carrière de footballeur professionnel. Ce furent 24 années de dévouement et d'amour pour ce sport qui nous apporte tellement de bonnes choses."

Arrivé en France en 2004, Vitorino Hilton aura remporté deux fois la Ligue 1 (avec l'OM en 2010 et Montpellier en 2012) et joué 512 matchs dans l'élite. Ce qui fait de lui le 9e joueur de champ avec le plus de rencontres au compteur, derrière notamment Alain Giresse (587), Sylvain Kastendeuch (577), Patrick Battiston (558) ou Florent Balmont (513).