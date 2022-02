Mercato: la punchline de Ronaldo sur la possible venue de Mbappé au Real

Alors qu'une rumeur venue d'Allemagne annonce un accord entre le Real Madrid et Kylian Mbappé prend de plus en plus d'ampleur, le Brésilien Ronaldo a réagi à cette nouvelle, envoyant une petite pique surprenante à l'international français.

La rumeur Kylian Mbappé au Real Madrid n'en finit plus de faire parler. Toujours au PSG après la fermeture du mercato hivernal, l'attaquant français n'a toujours pas prolongé au sein du club de la capitale et son avenir sera le dossier à suivre lors des six prochains mois. Dans un entretien sur Twitch, Ronaldo n'a pas tari d'éloges sur le champion du monde, tout en glissant une petite pique.

"Il est très fort, il a cette vitesse et ce sang-froid devant le but qui le mèneront à être le numéro un. Et j'ai lu la nouvelle qu'il va au Real Madrid et qu'il sera payé 50 millions par an..... Nous avons la mauvaise génération (rires). L'industrie du football se développe tellement qu'il est normal que les stars gagnent de plus en plus d'argent. Si c'est comme ça aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait des joueurs qui les ont inspirés, comme nous l'avons fait", a expliqué le Brésilien, dans des propos relayés par Marca.

PSG-Real en approche

Remplaçant ce lundi face à Nice en Coupe de France, le Parisien sera forcément très attendu lors de la double confrontation face au Real Madrid en 8e de finale de la Ligue des champions, dont la manche aller se dispute le 15 février au Parc des Princes. Il y a quelques jours, Toni Kroos ne cachait pas sa joie en vue d'une éventuelle venue du champion du monde.

"C'est intéressant de signer Mbappé. C'est un joueur de très, très, très haut niveau, et nous voulons toujours de tels joueurs ici. Ce n'est pas un secret que le Real Madrid veuille le recruter", expliquait le milieu madrilène à la télévision espagnole. L'été dernier, le Real Madrid avait tenté de s'offrir le joueur, en vain. Le choc face au Real s'annonce épique, et particulièrement savoureux.