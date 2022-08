Mercato: les chiffres du contrat demandé par Véronique Rabiot pour son fils à Manchester United

La presse italienne a publié ce jeudi les chiffres exigés par Véronique Rabiot pour que son fils Adrien rejoigne Manchester United. Les discussions sont désormais rompues et le milieu de terrain français est bien parti pour rester à la Juventus, où il se trouve dans sa dernière année de contrat.

Adrien Rabiot ne devrait pas rejoindre Manchester United. Du moins pas cet été. Selon la presse italienne, les négociations entre le clan du Français et les dirigeants mancuniens sont rompues. En cause: une sérieuse divergence sur le contrat potentiel de Rabiot chez les Red Devils.

Selon la Gazzetta dello Sport, Manchester United a formulé une dernière offre, bonus compris, à huit millions nets de salaire par an, là où Véronique Rabiot, mère et agente de son fils, en réclamait dix, dont neuf en base fixe et un million en prime en cas de qualification pour la Ligue des champions.

La Juventus n'envisage pas de sanctionner Rabiot

Dans la dernière année de son contrat, Adrien Rabiot aurait pu rapporter plus de 20 millions, hors bonus, à la Juventus dans le cadre de ce transfert. Le club de la Vieille Dame, qui rémunère Adrien Rabiot à hauteur de sept millions par an, envisage tout de même de donner du temps de jeu cette saison à l'international français. Il était arrivé libre au club en 2019, en provenance du PSG.

Pas forcément le plus apprécié par les tifosis, Adrien Rabiot resterait un élément assez précieux pour Massimiliano Allegri. La saison dernière, il a participé à 45 rencontres toutes compétitions confondues, déjà sous les ordres de son actuel entraîneur.

De son côté, Adrien Rabiot se serait bien vu en Premier League et à Manchester United. Sa mère aurait été en revanche plus réticente à cette idée car l'équipe d'Erik ten Hag ne disputera pas la Ligue des champions cette saison. Elle souhaiterait désormais attendre pour que son fils soit libre de négocier le 1er janvier prochain, pour une arrivée dans son futur club à l'été 2023.