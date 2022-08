Mercato: le transfert de Rabiot à Manchester United bloqué à cause de ses exigences salariales ?

Adrien Rabiot semblait proche de quitter la Juventus pour signer à Manchester United lors du mercato estival. Mais plusieurs médias italiens et anglais assurent que le transfert du milieu de 27 ans coincerait en raison de divergences salariales entre l’international tricolore et les Red Devils.

Le cas Frenkie De Jong toujours pas réglé à Barcelone, la direction de Manchester United cherche un autre milieu pour renforcer son effectif cet été. Si un intérêt pour Casemiro semble bien exister, la piste menant à Adrien Rabiot paraissait proche d’aboutir depuis quelques jours.

Malgré un accord entre la Juventus et le club anglais pour un transfert estimé à près de 17,5 millions d’euros, l’arrivée du Français en Angleterre reste loin d’être actée. Au contraire, l’affaire risquerait de capoter selon les informations du site The Athletic et de Fabrizio Romano. L’écart entre la demande salariale et l’offre mancunienne bloquerait les négociations. Les exigences du clan Rabiot seraient telles qu’on les verrait comme "folles" du côté de Manchester United.

Le clan Rabiot espère une belle prime à la signature

Autorisé à quitter la Juventus lors du mercato, Adrien Rabiot souhaitait en priorité rejoindre un club qualifié en Ligue des champions mais semblait séduit par un club tel que Manchester United.

Toutefois, la direction anglaise ne devrait pas formuler de nouvelle offre contractuelle à l’ancien joueur du PSG. En clair, soit le clan Rabiot accepte la proposition des Red Devils soit le club activera d’autres pistes.

Au-delà des divergences salariales, un autre point parait presque insurmontable si l’on se fie aux informations parues en Italie et outre-Manche. Véronique Rabiot aurait fixé à 10 millions d’euros la prime que toucherait Adrien Rabiot en signant à Manchester United.

En Italie, le journaliste Nicolo Schira a révélé les détails financiers du transfert d’Adrien Rabiot vers la Premier League. L’entourage du Français aurait négocié pour obtenir un salaire annuel de 9 millions alors que les pensionnaires d’Old Trafford offriraient 7M€/an. Un écart de deux millions qui bloque pour l’instant tout mouvement du milieu tricolore vers Manchester United.