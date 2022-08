Le mercato totalement chaotique de Manchester United: le temps presse pour inverser la tendance

Après une entame de saison catastrophique sur le terrain, Manchester United s’active en coulisses pour tenter de se renforcer à deux semaines de la fin du mercato. Mais les Red Devils peinent à concrétiser leurs dossiers, à l’image de ceux menant à Frenkie de Jong ou Adrien Rabiot. Sans parler de la situation incertaine de Cristiano Ronaldo…

De l’inquiétude à tous les étages. Sur le terrain, Manchester United est en train de vivre une entame de saison cauchemardesque. Les Red Devils ont enchaîné deux défaites embarrassantes en Premier League contre Britghton (1-2) et à Brentford (4-0). Ils sont derniers du classement. De quoi donner quelques maux de tête à Erik ten Hag, qui vit un baptême mouvementé sur le banc d’Old Trafford. L’ancien coach de l’Ajax Amsterdam semble aujourd'hui à court de solutions. Ses dirigeants s’activent en coulisses pour tenter d’étoffer l’effectif. Sans grand succès, pour l’instant.

Après les départs de Paul Pogba (Juventus) et Nemanja Matic (AS Rome), United cherche du renfort dans l’entrejeu. Mais le club anglais, qui disputera la Ligue Europa cette saison, ne parvient pas à concrétiser ses ambitions. En l’absence de Ligue des champions, le projet apparaît moins attrayant. Et la situation sportive a de quoi susciter une certaine méfiance. Courtisé depuis de longues semaines, Frenkie de Jong est toujours au Barça. Adrien Rabiot, dont les prétentions salariales auraient été jugées trop élevées, n’est pas arrivé en provenance de la Juventus.

Casemiro espéré, Pulisic évoqué, Aubameyang aussi

Manchester United discuterait avec le Real Madrid pour tenter d’arracher la signature de Casemiro, mais le taulier brésilien (30 ans) n’est pas certain de changer d’air cet été, sachant qu’il a encore trois ans de contrat et l’estime de Carlo Ancelotti. Dans ce contexte, les Red Devils pourraient se rabattre sur Moises Caicedo. Selon Sky Sports, ils étudieraient la piste menant à l’Équatorien de 20 ans, qui évolue à Brigthon.

The Athletic évoque aussi la possibilité d’un prêt de Christian Pulisic en provenance de Chelsea. La presse européenne a récemment parlé d'un possible intérêt pour Mauroc Icardi, poussé vers la sortie au PSG ou Marco Asensio, dans l'impasse au Real Madrid. Les noms de Moussa Dembélé (OL) et Cody Gakpo (PSV Eindhoven) ont également été cités, tout comme plusieurs joueurs de l'Atlético de Madrid: Joao Felix, Alvaro Morata et Matheus Cunha. Et désormais, Gerard Romero parle d'une entrée dans la course pour Pierre-Emerick Aubameyang.

En parallèle, MU chercherait également une doublure à David De Gea. Selon le journaliste Fabrizio Romano, il pourrait s’agir de Yann Sommer. Mais le gardien suisse de 33 ans ferait partie d'une short-list de trois noms mais il dispose également d’une offre de prolongation de Mönchengladbach. Et d’autres clubs de PL seraient aussi sur le coup. Après avoir recruté Lisandro Matinez, le défenseur central de l’Ajax (57 milions), et Tyrell Malacia, le latéral gauche de Feyenoord (15 millions d’euros), United peine à boucler d’autres arrivées. Et le temps presse...

Malaise autour de Ronaldo

D’autant qu’un autre souci obscurcit le ciel de Manchester actuellement: la situation de Cristiano Ronaldo. Après avoir manqué la préparation pour "raisons familiales", l’attaquant portugais tente de se trouver un nouveau challenge cet l’été, en espérant pouvoir à nouveau disputer la C1. Mais CR7 n’a pas encore trouvé le défi qu’il souhaitait. A un an de la fin de son contrat, il est toujours présent, avec son charisme, ses cinq Ballon d’or et son ego de star.

Un caractère qui ne colle plus forcément avec les attentes de United. Sky Sports explique même que le club serait prêt à rompre son contrat s’il ne changeait pas d’attitude. "Vous saurez la vérité quand une interview aura lieu dans quelques semaines. Les médias ne racontent que des mensonges, a réagi le buteur de 37 ans sur les réseaux. J'ai un carnet et ces derniers mois, sur les cent informations que j'ai notées, seules cinq étaient vraies".