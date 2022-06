Mercato: les dirigeants de l'Inter confirment qu'un retour de Lukaku est "faisable"

Giuseppe Marotta, administrateur délégué de l'Inter Milan, a assuré ce lundi auprès de Rai Radio 1 que le retour de Romelu Lukaku était "une piste faisable". Le dirigeant nerazzurro a cependant confié qu'il existait des "difficultés" dans ce dossier.

La porte est clairement ouverte. L'éventualité du retour de l'attaquant belge Romelu Lukaku (Chelsea) à l'Inter Milan est une "piste faisable" mais il y a "encore des difficultés", a souligné lundi Giuseppe Marotta, administrateur délégué du club nerazzurro.

>> Toutes les infos et rumeurs mercato en direct



"La piste Lukaku est faisable, mais il y a encore des difficultés et nous devons voir si on peut aboutir ou non, a affirmé le dirigeant milanais sur Rai Radio 1. On a le devoir de construire une équipe compétitive, dans le respect des équilibres financiers. A partir de là, on mène des sondages et des négociations. On doit avoir l'ambition d'explorer toutes les voies, sans craindre de ne pas y parvenir", a-t-il ajouté.

Lukaku, fer de lance de l'Inter Milan championne en 2021, avait rejoint Chelsea l'été dernier pour un transfert évalué à quelque 115 millions d'euros. Mais l'international belge de 29 ans, sous contrat jusqu'en 2026 avec les "Blues", n'avait pas caché en décembre être insatisfait de son temps de jeu à Londres et évoqué ses regrets d'avoir quitté Milan.

Vers un prêt payant ?

Selon la presse italienne, Chelsea pourrait accepter de laisser son joueur à l'Inter la saison prochaine sous la forme d'un prêt payant de l'ordre de 10 millions d'euros, hors bonus. Concernant les autres dossiers du mercato, Giuseppe Marotta a confirmé que les négociations continuaient avec l'Argentin Paulo Dybala, laissé libre par la Juventus, et écarté l'idée d'un départ de son compatriote Lautaro Martinez, "un élément indispensable".

Il a aussi confirmé l'officialisation prochaine des arrivées du milieu arménien Henrikh Mkhitaryan, en fin de contrat à la Roma, et du gardien camerounais André Onana (Ajax Amsterdam), annoncé depuis des mois.