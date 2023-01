Equipe de France: "C'est le sens de l'histoire", Di Meco veut voir les "jeunes" à la place de Giroud

Interrogé sur l'avenir d'Olivier Giroud avec les Bleus lors du Super Moscato Show sur RMC ce lundi, Eric Di Meco a estimé que Didier Deschamps devait désormais lancer les "jeunes" à la pointe de l'attaque, à l'image de Randal Kolo Muani et Marcus Thuram qui ont montré de belles choses lors de la Coupe du monde.

Olivier Giroud entretient encore le flou sur son avenir en équipe de France. Si Karim Benzema, Hugo Lloris et Steve Mandanda ont annoncé leur retraite internationale après la Coupe du monde, le meilleur buteur de l'histoire des Bleus s'est montré évasif dimanche dans un entretien à Canal+. Pour Eric Di Meco, l'attaquant de 36 ans doit peut-être laisser sa place aux plus jeunes.

"Tout peut arriver, a répondu Giroud sur son avenir en sélection. A partir du moment où je n’ai pas annoncé ma retraite internationale, je suis sélectionnable. Il faut d’abord que je me demande si j’ai vraiment au fond de moi encore envie de porter ce maillot bleu. Vous savez ô combien il est important pour moi. C’est pour ça que je prends mon temps pour prendre ma décision."

Lors du dernier Mondial, Olivier Giroud a marqué quatre buts mais a été sorti dès la première période en finale contre l'Argentine. "Sur la finale, quand ils sont rentrés, Randal Kolo Muani et Marcus Thuram ont été meilleurs que lui, a noté Eric Di Meco ce lundi lors du Super Moscato Show sur RMC. C'est le sens de l'histoire. On a l'impression sur ce match qu'il y a eu une passation de pouvoir. Lui a été transparent et les jeunes ont changé le match, ça c'est terrible."

"C'est un devoir pour Deschamps de lancer ces gamins"

Remplaçant de Karim Benzema lors de l'Euro 2021, Olivier Giroud a retrouvé sa place de titulaire au Qatar après la blessure du Ballon d'or. En pleine forme avec l'AC Milan lors du début de saison, l'homme aux 120 sélections avait su se rendre incontournable. Mais la dernière Coupe du monde, à l'image des retraites internationales de Lloris et Mandanda, pourrait représenter un changement de génération.

"C'est le sens de l'histoire, à un moment donné malheureusement, on devient trop vieux pour jouer au haut niveau et il y a des jeunes qui poussent. Autant avant la compétition, on pouvait se poser des questions et il y a eu des débats sur le fait que c'était injuste de ne pas le voir avec les Bleus mais il s'est passé des choses depuis, a appuyé Di Meco. Les petits jeunes, qu'on n'attendait pas, ont répondu présent."

"C'est un devoir pour Deschamps de les lancer ces gamins maintenant, il ne faut pas attendre 18 mois pour se dire en arrivant à l'Euro 'mince Benzema n'est plus là et Giroud a 40 ans (il en aurait 37, NDLR)'. Les jeunes ont le droit d'avoir leur chance et malheureusement, ça va se finir pour Giroud. C'est le bon moment pour faire jouer les jeunes", a estimé Eric Di Meco.

Le prochain rendez-vous de l'équipe de France aura lieu le 24 mars prochain, pour le début des éliminatoires de l'Euro 2024. Les Bleus se trouvent dans une poule composée également de l'Irlande, la Grèce et Gibraltar. Une chose est sûre: prolongé jusqu'en 2026, Didier Deschamps continuera lui à son poste de sélectionneur.