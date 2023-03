Equipe de France: la séquence amusante des frères Thuram quand on évoque leur arrivée commune dans un club... le PSG?

Réunis en équipe de France pour les matchs contre les Pays-Bas et l'Irlande, Marcus et Khéphren Thuram pourrait un jour également évoluer un jour dans le même club. Mais les deux frères, dont le nom a un temps circulé au PSG, n'en font pas une obsession.

Parfois évoqués dans l'orbite du Paris Saint-Germain, Marcus et Khéphren Thuram pourraient bientôt avoir à prendre des décisions fortes pour leur avenir. Si l'attaquant arrive en fin de contrat à Mönchengladbach, le milieu reste lié à l'OGC Nice. Mais cela n'a pas empêché les journalistes de leur poser une question sur le mercato estival pendant le rassemblement de l'équipe de France à Clairefontaine.

"Vous savez, on a tous les deux des carrières différentes, a lancé Marcus Thuram. Si un jour il s'avère que l'on doit jouer ensemble en club, cela sera avec plaisir. Mais ce n'est pas une obsession non plus. Khéphren prendra ses décisions concernant sa carrière et je prendrai mes décisions. S'il s'avère que ce sont les mêmes, tant mieux. Mais sinon ce n'est pas une obsession particulière."

Le rire gêné de Khéphren sur son avenir

Sans le citer mais avec un sous-entendu clair, c'est bien du PSG auquel la presse a pensé en posant la question. Et visiblement la question a (un peu) gêné le cadet des fils Thuram que Christophe Galtier voulit récupérer après son arrivée à Paris en 2022. Avant de voir Marcus Thuram prendre la parole, Khéphren a fait mine de répondre à plusieurs reprises puis s'est tourné vers son aîné comme pour lui demander de le sortir d'une situation un peu complexe.

"[Pas mal d'avoir son grand frère pour être protégé dans cet exercice?] C'est parfait, a répondu dans un souire le milieu des Aiglons. C'est parfait parce qu'il répond très bien. Quand je ne sais pas quoi répondre, je le laisse répondre. C'est bien comme cela." En revanche, aucun des deux frères Thuram n'a voulu livrer d'indice précis pour la suite de leur carrière. Ni sur le PSG, ni sur aucun club.