Mercato: Luca Zidane aimerait découvrir la France et "rêve" de l'OM

Gardien du Rayo Vallecano depuis octobre 2020, Luca Zidane (23 ans) s’est confié sur sa saison en dents de scie du côté de Madrid et ses rêves français dans une interview au JDD. Avec notamment en tête une potentielle arrivée à l’OM.

Si son père marseillais n’a jamais joué à l’OM, Luca Zidane, lui, en rêve toujours. Le deuxième fils de Zinedine Zidane, qui compte seulement douze matchs avec le Rayo Vallecano cette saison, a confié dans une interview pour le Journal du Dimanche qu’il aimerait jouer au Vélodrome, lui le natif de la ville phocéenne. "C’est un club historique, soutenu par un public incroyable, donc, oui, ça fait rêver", confie-t-il.

"J’ai envie de découvrir la France"

Rappelant que s’appeler Zidane est toujours aussi compliqué même après avoir fait son trou en Liga, Luca se voit bien revenir dans son pays de naissance, alors qu’il est en fin de contrat à l’issue de la saison.

"J’ai envie de découvrir la France (le championnat de France, ndlr), ce serait spécial car j’y suis né", confie celui qui n’a connu que trois clubs, tous en Espagne : le Real Madrid, le Racing Santander et le Rayo. "Dans la famille, on se sent français. Il y a eu des contacts dans le passé, pas encore cette saison. Peut-être que le monde du foot espagnol me connaît mieux. En France, je suis avant tout le fils de Zinédine Zidane, poursuit-il. On ne m’a vu jouer qu’en sélections de jeunes."

Pour autant, le portier de 23 ans n’a pas encore pris de décision concernant son avenir, et attend toujours de connaître la position du Rayo Vallecano avant d’aller voir ailleurs. "Mon avenir sera décidé entre juin et juillet, prévient-il. Je ne ferme aucune porte. Ma priorité, c’est d’enchaîner les matches. Il me faut une année complète pour montrer la meilleure version de moi-même. Je sens que je suis sur la bonne voie." Il assure aussi que son frère Enzo, qui évolue à Rodez en Ligue 2, n'a pas d'influence sur ses choix de carrière.

"Je considère Karim Benzema comme un grand frère"

Vivant une saison compliquée entre bonnes performances et boulettes qui le condamnent à un retour sur le banc, pour voir le Macédonien Stole Dimitrievski prendre sa place, Luca Zidane n’est pas comblé par ses performances. "Cette saison, l’entraîneur a alterné avec un autre gardien donc j’ai manqué de repères, explique-t-il. Sortir de l’équipe, y revenir un mois plus tard, ce n’est pas l’idéal pour se sentir bien. J’ai été titularisé pour le premier match de championnat mais j’ai reçu un carton rouge qui a eu un impact important."

Le gardien français peut tout de même compter sur un soutien de poids en Liga, puisqu'il dit avoir Karim Benzema comme "grand frère" depuis son passage au Real Madrid. "Karim Benzema m’impressionne de plus en plus, concède celui qui a eu la malchance d'encaisser l'un de ses buts le 26 février dernier. Il marque et fait jouer : il a tout. Aujourd’hui, c’est le top niveau mondial, donc il mérite le Ballon d’or. Nous étions souvent ensemble à Madrid, il m’a beaucoup aidé. Je le considère comme un grand frère."