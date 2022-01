Mercato: Lukaku aurait décidé de quitter Chelsea

Ecarté du groupe par Thomas Tuchel après la diffusion de son interview, Romelu Lukaku voudrait quitter Chelsea selon la presse italienne et retrouver à Tottenham Antonio Conte, qu'il a côtoyé à l'Inter Milan.

Le feuilleton Romelu Lukaku se poursuit. Ecarté du groupe par Thomas Tuchel pour le match face à Liverpool après la publication d'une interview dans laquelle il expliquait ne pas être heureux avec le système tactique de Chelsea, l'international belge pourrait quitter les Blues. Selon la Gazzetta Dello Sport, il souhaiterait ainsi un départ du club londonien.

Et saurait déjà où il veut rebondir: à Tottenham, pour retrouver Antonio Conte, son ancien entraîneur à l'Inter Milan, avec qui il a remporté le scudetto la saison dernière. Aucune information n'a filtré concernant d'éventuelles discussions entre les deux parties.

La direction soutient Tuchel

Afin de régler le problème, Thomas Tuchel doit s'entretenir avec son attaquant ce lundi pour discuter de son avenir. "C'est notre joueur, il y a toujours un moyen de revenir en arrière, nous allons régler cela à huis clos et une fois que nous aurons pris une décision et que Romelu le saura, vous le saurez peut-être aussi." Dans une interview donnée à Sky Sports Italia, Lukaku avait déclaré ne pas être "heureux" de sa situation à Chelsea, tout en faisant des appels du pied à l'Inter, qu'il a quitté l'été dernier.

Une prise de parole qui n'avait pas du tout plu à Thomas Tuchel, qui avait recadré son joueur en lui demandant de "s'entraîner, se reposer et de ne pas donner d'interview". Cette polémique vient briser l'élan du Belge, buteur lors des deux dernières rencontres avant Liverpool, face à Brighton et Aston Villa, après un mois d'octobre délicat, marqué par une blessure à la cheville et un test positif au Covid-19.