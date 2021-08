Mercato: Lukaku aurait demandé à l’Inter de le laisser partir à Chelsea

Selon la presse italienne, Romelu Lukaku serait décidé à rejoindre Chelsea et à quitter l’Inter Milan, qui avait pourtant initialement refusé l’offre des Blues. L'opération pourrait largement dépasser les 100 millions d'euros.

Romelu Lukaku change d'avis et de plan. Le journaliste spécialiste du mercato Gianluca Di Marzio affirme que l’avant-centre nerazzurro est bel et bien décidé à quitter le champion d’Italie l'Inter Milan pour retrouver Chelsea, avec lequel il n’était pas parvenu à s’imposer entre 2011 et 2014. Une offre de 100 millions d’euros, avec Marcos Alonso dans le deal, avait pourtant été refusée par le club milanais, le principal intéressé n'ayant pas planifié un départ.

Seul un changement d’avis drastique du joueur pourrait entraîner son départ, avait annoncé Sky Sport Italia. Désormais conscient des envies d’ailleurs du Belge, l’Inter Milan mettrait tout en place pour récupérer une somme importante, alors qu’il reste trois ans de contrat à son attaquant de 28 ans, dans la forme de sa carrière. Le joueur aurait d'ailleurs demandé au club de le laisser partir et de négocier avec les Blues à cet effet.

Correa et Zapata en approche

Le nom d'Angel Correa circule déjà pour épauler Lautaro Martinez et remplacer Lukaku, auteur de 30 buts la saison passée avant de marquer quatre fois avec la Belgique lors de l’Euro 2021. Un accord d’environ 40 millions d’euros avec l’Atalanta pour Duvan Zapata serait également déjà scellé, selon le journaliste italien.

Di Marzio rappelle que Romelu Lukaku pourrait être aussi motivé par un retour à Chelsea, alors qu’il n’y avait disputé que 15 rencontres, sans marquer, lors de son passage de trois ans entrecoupé de deux prêts à West Bromwich et Everton. Il avait quitté la Premier League en 2019 pour rejoindre l’Inter et s’apprêterait donc déjà à retrouver son championnat fétiche.