Mercato: Malang Sarr va être prêté à Monaco et retrouver la Ligue 1

L’AS Monaco a trouvé un accord avec Chelsea pour le recrutement de Malang Sarr. Le défenseur central de 23 ans va être prêté avec option d’achat par les Blues.

Les supporters de l’OGC Nice apprécieront… Formé chez les Aiglons et parti libre à Chelsea en 2020, Malang Sarr va prochainement s’engager avec le rival du club azuréen: l’AS Monaco. Selon les informations de The Athletic et des médias français L’Equipe et Foot Mercato, le club du Rocher est parvenu à un accord avec les Blues pour le défenseur central de 23 ans. A la recherche d’un joueur pour renforcer son arrière-garde, Philippe Clement va donc bénéficier d’un joueur habitué à la Ligue 1 et qui a déjà joué sur la scène européenne.

L’opération va prendre la forme d’un prêt payant (environ 750 000 euros) jusqu’à la fin de saison. Une cession assortie d’une option d’achat aux alentours de 15 millions d’euros (12M€ + 3M sous forme de bonus) et déclenchée en fonction d’un nombre de matchs disputés par le Français avec l’ASM.

>> Toute l’actualité du mercato en direct

Sarr à la relance à Monaco

Immédiatement prêté à Porto après sa signature outre-Manche, Malang Sarr n’a pas réussi à se rendre indispensable au Portugal. Pas plus qu’à Chelsea en 2021-2022 sous les ordres de Thomas Tuchel. Si l’entraîneur allemand l’a gardé à Londres pendant la saison dernière, le défenseur central s’est contenté de 21 apparitions toutes compétitions confondues avec les Blues.

Attendu à Monaco ce lundi soir ou dans la journée de mardi, Malang Sarr va y passer sa visite médicale puis signera son contrat avec le club de la Principauté. Une fois son prêt achevé et l’option d’achat (éventuellement) activée, le Français s’engagera pour cinq ans avec l'ASM.

>> Le meilleur de la Ligue des champions, c’est sur RMC Sport

Défenseur central gaucher, Malang Sarr va se retrouver en concurrence avec Guillermo Maripan, Axel Disasi ou encore Benoît Badiashile pour une place dans la charnière monégasque. La future recrue de l’ASM ne sera en revanche pas disponible pour jouer contre le PSV Eindhoven ce mardi lors du match retour du troisième tour qualificatif pour la Ligue des champions.