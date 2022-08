Mercato: Fabregas avait conseillé au Barça de recruter Tchouaméni

Ancien coéquipier d’Aurélien Tchouamani à Monaco, Cesc Fabregas avait conseillé au FC Barcelone de recruter le milieu de terrain qui s’est finalement engagé en faveur du Real Madrid.

Malgré une dernière saison cauchemardesque à Monaco, Cesc Fabregas (35 ans) a pu suivre au plus près la montée en puissance d’Aurélien Tchouaméni. Et l’Espagnol, qui a quitté l’ASM libre pour s’engager avec Côme (D2 italienne), aurait bien aimé que son ancien coéquipier vienne renforcer les rangs du FC Barcelone, son club formateur où il a passé trois ans chez les pros (2011-2014). Il a même conseillé aux dirigeants catalans de se pencher sur l’international français (22 ans, 12 sélections, 1 but).

"J'ai parlé avec des gens du Barça pour qu’ils le recrutent"

Ce dernier s’est finalement engagé avec le Real Madrid, qui sera de nouveau armé pour remporter des titres dans toutes les compétitions "Gagner à nouveau, c'est très compliqué, confie Fabregas sur la Cadena Cope. Ils se sont très bien renforcés. Je connais très bien Tchouaméni. J'ai parlé avec des gens du Barça pour qu’ils le recrutent. C’est un joueur pour le futur mais économiquement, ils n’ont pas pu le recruter. J’ai donné mon opinion à une autre ancienne équipe et à la fin il est parti chez le club ‘ennemi’. Il faut profiter des opportunités du marché."

Tchouaméni s’est engagé jusqu’en 2028 avec le Real qui a investi 80 millions d’euros (la transaction pourrait même atteindre 100 millions d’euros en fonction des bonus) en indemnités de transfert. Fabregas n'est pas le seul à avoir fait du lobbying pour le joueur formé à Bordeaux. Ce dernier avait confié que Kylian Mbappé avait tout fait pour le faire venir au PSG. Mais rien n'y a fait: il a donné sa préférence aux Merengues.

"Je suis très content d'être ici pour commencer mon histoire avec le Real Madrid, le meilleur club du monde, avait déclaré le joueur de 22 ans lors de sa présentation. Je vais continuer à beaucoup travailler pour que le club gagne encore plus de titres."

"Aujourd'hui arrive un footballeur magnifique, aujourd'hui nous accueillons l'un des meilleurs milieux de terrain, s’était réjoui le président Florentino Perez. Aujourd'hui arrive Aurélien Tchouaméni." S’il ne s’est pas positionné sur Tchouaméni, le FC Barcelone se montre très actif sur le marché des transferts avec les arrivées de Raphinha, Jules Koundé, Robert Lewandowski, Franck Kessié et Andreas Christensen.