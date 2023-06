Mercato: Manchester City pourrait perdre Walker cet été

Après six saisons sous le maillot des Skyblues, Kyle Walker pourrait quitter Manchester City dans les prochaines semaines, rapporte The Athletic. Le latéral anglais (33 ans) aurait notamment été touché par sa non titularisation lors de la finale de la Ligue des champions

Les célébrations devraient vite céder leur place aux premières réflexions autour du mercato estival. Tout juste auréolé d’un sacre en Ligue des champions après sa victoire face à l’Inter Milan samedi dernier (1-0), Manchester City va potentiellement être dans l'obligation de trouver un remplaçant à l’un de ses cadres historiques: Kyle Walker.

Selon les informations de The Athletic, le latéral anglais (33 ans) a de fortes chances de quitter City dans les prochaines semaines. Walker, arrivé en provenance de Tottenham en 2017 contre un chèque de 50 millions d’euros, ne serait pas satisfait de son temps de jeu cette saison. Le choix de Pep Guardiola de ne pas le titulariser samedi en finale de Ligue des champions l’aurait également beaucoup touché.

En fin de contrat dans un an

Cette saison, Walker a disputé 39 matchs toutes compétitions confondues avec Manchester City, dont 27 en tant que titulaire. Avant la finale de C1, il avait déjà dû s’asseoir sur le banc des remplaçants au coup d’envoi de plusieurs gros matchs, à l’image du quart de finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich ou du choc de la 29e journée de Premier League face à Liverpool. En fin de contrat dans un an, il pourrait être une bonne affaire pour un club capable d’absorber son salaire.

Alors que Joao Cancelo, prêté au Bayern Munich lors de ces derniers mois, n'est aps fan d'un retour à Manchester, les dirigeants de Manchester City sont dans l’obligation de renforcer le couloir droit de leur défense. Même si le jeune Rico Lewis, âgé de 18 ans, est tenu en haute estime par Pep Guardiola, les dirigeants anglais devront donc s’activer sur le marché des transferts pour trouver un successeur à Walker en cas de départ de ce dernier.