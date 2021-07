Mercato: Manchester United-Real Madrid, les discussions avancent pour Varane

Le club anglais de Manchester United est entré en négociations avec le Real Madrid pour obtenir la signature du défenseur central français Raphaël Varane.

Raphaël Varane à MU, le feuilleton continue. A la recherche d’un défenseur central d’expérience pour épauler Harry Maguire, Manchester United a ciblé le défenseur français du Real Madrid. Le joueur de 28 ans qui a longtemps fermé la porte à un départ des Merengue est cette fois tenté par le défi mancunien. A un an de la fin de son contrat, le Real Madrid n’est pas non plus complètement opposé à un transfert pour faire entrer un peu de cash dans les caisses du club. Après s’être assuré que l’international français (79 sélections) est partant pour relever un nouveau challenge avec MU en Premier League, les dirigeants anglais sont entrés en discussion avec leurs homologues du Real depuis quelques jours.

Le Real trop gourmand... pour l'instant

Selon le Daily Sports, Florentino Perez a fixé le tarif de 50 millions de livres, soit environ 58 millions d’euros, pour son défenseur central. Un prix jugé trop élevé pour un joueur en fin de contrat en 2022. Si les deux parties vont poursuivre leurs discussions, Raphaël Varane, respectueux du club qui l’a amené aux sommets depuis dix ans, n’a pas l’intention d’aller au bras de fer si le Real le retient, faute d’accord. Formé à Lens, le défenseur madrilène a rejoint le Real Madrid en 2011, club avec lequel il a gagné, notamment, quatre Ligues des champions et trois Ligas.