Mercato: ​Manchester United voudrait se débarrasser de Ronaldo dès janvier

​​Écarté du groupe pour avoir refusé d'entrer en jeu contre Tottenham et être parti du stade avant la fin du match, Cristiano Ronaldo pourrait être transféré ou libéré de son contrat dès le mois de janvier par Manchester United, selon la presse britannique.

​Le point de non-retour ? Manchester United voudrait faire partir Cristiano Ronaldo au mois de janvier dans le cadre d'un transfert ou d'une rupture de contrat, selon I et The Sun. Le club anglais serait bien décidé à se débarrasser de l'attaquant portugais, tout juste formellement mis à l'écart pour son comportement lors du match contre Tottenham (victoire 2-0). L'entraîneur néerlandais Erik ten Hag pousserait pour que la piste d'une résiliation de contrat soit étudiée, afin de ne plus avoir affaire à la star de 37 ans qui n'a marqué qu'un petit but cette saison en Premier League et un autre en Ligue Europa face au FC Sheriff.

"CR7" n'a pas été retenu dans le groupe de Manchester United pour le match de championnat à venir samedi contre Chelsea, en réaction à sa décision de partir avant la fin du match contre les Spurs. Selon la presse britannique, le joueur aurait même refusé d'entrer en jeu dans les dernières minutes. Erik ten Hag avait fait savoir après la rencontre qu'il allait "régler" cette question avec ses dirigeants.

En fin de contrat

Dans un long message sur Instagram, Cristiano Ronaldo a reconnu son erreur et tenu à faire amende honorable: "Je pense simplement que je dois continuer à travailler dur à Carrington (le centre d'entraînement du club, ndlr), à soutenir mes coéquipiers et à être prêt à tout dans n'importe quel match. Céder à la pression n'est pas une option. C'est Mancester United, et unis, nous devons le rester. Bientôt nous serons à nouveau ensemble".

Infrucutueusement placé sur le marché des transferts au cours de l'été dernier, Cristiano Ronaldo dispose d'un contrat jusqu'en juin prochain avec les Red Devils. Il sera libre de s'engager avec le club de son choix dès le 1er janvier, en vue d'une signature effective au 1er juillet. À moins que son super-agent Jorge Mendes ne parvienne à l'exfiltrer plus rapidement.