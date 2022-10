OM: la rumeur Ronaldo relancée ? La réponse ferme de Longoria

Invité exceptionnel de Rothen s’enflamme sur RMC ce jeudi, Pablo Longoria a été questionné sur la rumeur Cristiano Ronaldo à l’OM qui pourrait être relancée face à la situation de CR7 à Manchester United.

La rumeur était folle, mais elle avait agité l’été phocéen. Cristiano Ronaldo pourrait-il signer à l’OM ? Le mercato estival avait apporté une réponse négative. Elle semblait définitive. Mais depuis, CR7 est scotché sur le banc de Manchester United. Son attitude acte également une rupture avec son entraîneur, Erik ten Hag. Un départ, avorté l’été dernier, semble désormais inéluctable. D’autant que son contrat s’achève en juin 2023. Marseille peut-il être une piste de rebond pour le Portugais ? Surtout en cas de qualification du club phocéen en 8e de finale de la Ligue des champions ?

"Je dis qu'on est loin de ça. On est plus pour les joueurs collectifs"

Invité exceptionnel de Rothen s’enflamme ce jeudi sur RMC, Pablo Longoria a répondu à cette rumeur. Avec des mots qui laissent peu d’espoirs pour une venue du Portugais cet hiver. "Cristiano Ronaldo ? On rentre toujours dans des conversations... Le foot c'est très clair, tu fais avec les moyens dont tu as à disposition, avec un équilibre économique. Tu dois tout faire pour avoir les meilleurs résultats, chercher comment améliorer l'équipe mais avec une stabilité financière. C'est important en 2022. Il faut une situation économique pérenne. (...) On est loin des idées comme ça, des grandes stars, des joueurs individuels. On est plus pour les joueurs collectifs qui nous donnent de la performance individuelle au service du collectif. (...) On a un projet où tout le monde doit se mettre à disposition d’un collectif", a tranché Longoria. Economiquement inaccessible pour le club phocéen, Ronaldo ne présente également pas un profil recherché par le président marseillais. Fin de l’épisode II de la rumeur Ronaldo à l’OM.

