PSG: la détresse de Marquinhos après sa prestation ratée contre le Real Madrid

Invité du Canal Football Club, Marquinhos s'est confié sur sa saison plutôt réussie, mais entachée par cette élimination face au Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le capitaine du PSG a aussi lancé un nouveau message aux supporters.

"Nous les joueurs après un match comme ça, on est les premiers à être dans la merde." Marquinhos n'a pas mâché ses mots lorsqu'il a été invité par le Canal Football Club à revenir sur l'élimination face au Real Madrid en huitièmes de finale de Ligue des champions. Le capitaine du PSG, qui se dit plutôt satisfait de son exercice 2021-2022, reconnaît qu'il est passé à côté de son match ce soir-là.

"Le lendemain, ça a été une journée où même de l’eau était compliqué à avaler"

"Je suis très satisfait de ce que j’ai fait dans mes performances", s'est enthousiasmé Marquinhos, très précieux dans la charnière centrale du Paris Saint-Germain cette saison. Puis le défenseur revient immédiatement sur le match qui restera comme le gros point noir de sa saison, le match retour contre le Real Madrid, où toute l'équipe a sombré. "Il y a un match très important où je n’ai pas été dans ma moyenne", se remémore le Brésilien, qui dit "être clair avec soi-même" sur son bon travail au long terme: "Dans ces petits détails, il fallait faire mieux dans ce genre de matchs."

Un match qui pèse encore dans les esprits, s'il on en croit Marquinhos: "Ça a été un match dur à digérer face au Real. Nous les joueurs après un match comme ça, désolé du terme, on est les premiers à être dans la merde. Ça a été un match important pour nous. Le lendemain, ça a été une journée où même de l’eau était compliquée à avaler."

Le défenseur reconnaît aussi que Benzema "a été formidable" lors du match retour et lâche un peu désabusé: "J’ai gagné le duel au premier match et lui a gagné le duel au second. J’aurais peut-être dû mieux me concentrer sur mes propres actions, des fois tu veux tellement penser aux autres…"

"On a besoin des supporters"

Le défenseur du PSG a aussi lancé un énième appel aux supporters, qui font grève depuis cette élimination humiliante en Ligue des champions. "On a besoin des supporters", tance immédiatement Marquinhos lorsqu'il est interrogé sur cette absence prolongée malgré le 10e titre de champion de France. Le capitaine rappelle qu'un Classique ou qu'un match à enjeux sans les supporters, "ce n’est pas la même chose".

En bon capitaine, il rappelle que ce sont ces supporters qui permettent aux joueurs de se réveiller et d'aller parfois accrocher certaines victoires : "Quand il y a ce genre de matchs au Parc des Princes avec la folle ambiance habituelle, les supporters jouent un rôle très important dans notre énergie, notre concentration et notre motivation et ils sont primordiaux."