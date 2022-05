Equipe de France: Deschamps garde ses distances avec le feuilleton Mbappé

Lors de l’annonce de la liste des 24 joueurs retenus pour la Ligue des Nations, Didier Deschamps n’a pas échappé aux questions sur l’avenir incertain de Kylian Mbappé. Un feuilleton loin de perturber le sélectionneur français, qui préfère se concentrer sur le Mbappé version équipe de France.

Il savait qu’il ne passerait pas entre les gouttes. Lors de l’annonce de sa liste des 24 pour les quatre matchs de Ligue des Nations, Didier Deschamps s’est livré au traditionnel exercice de la conférence de presse qu’il connaît tant. Evidemment, le sujet de l’éventuel transfert de Kylian Mbappé est arrivé sur le tapis. Le champion du monde 1998 a préféré botter en touche à ce sujet: "Il annoncera sa décision quand il le décidera. A partir du moment où ça ne pose pas de problème, de par ce qu’il dégage son attitude et son engagement en équipe de France, ça ne nous pose pas de problèmes."

Et quand on lui demande s’il a une préférence entre le PSG et le Real pour Mbappé, il renvoie le journaliste dans ses 22 mètres. “Kylian Mbappé est français, il est avec l’équipe de France. C’est son choix. Je donne jamais de conseil, tout au plus je peux donner un avis mais ça ne vous regarde pas (rires). C’est leur décision parce que c’est leur carrière. Je ne suis pas à leur place.”

Pour appuyer son propos, Didier Deschamps n’a pas hésité à prendre Antoine Griezmann comme exemple. "Dans l’absolu, aucun joueur ne fait un mauvais choix, c’est tous des bons choix, lance-t-il. C’est après qu’ils se rendent compte si c’est un bon ou mauvais choix. Au moment où Griezmann est revenu à l'Atlético de Madrid, vous étiez unanimes pour dire que c'était la meilleure qui lui était arrivée."

Deschamps n’a pas son mot à dire sur le droit à l’image

Questionné sur l'épineux dossier des droits à l’image de la star tricolore et son boycott des opérations commerciales des Bleus lors du dernier rassemblement, Deschamps a rappelé qu’il n’avait pas son mot à dire sur le sujet: Ce n’est pas à moi qu'il faut poser la question, c'est à mon président. Moi, je suis sélectionneur, je m'occupe du terrain, je ne suis pas président de fédération. Après oui, il peut y avoir des parasites, je vous fais confiance. Mais quand il y a eu ce shooting, il n'y a eu aucune tension entre les joueurs. Kylian était radieux.

En mars, Mbappé avait refusé de participer à un événement marketing organisé par la fédération. Un refus qui avait énervé Noël Le Graët, président de la FFF pour L’Equipe: "S’il n’accepte pas le fonctionnement, il n’aura pas d’argent, c’est tout.”

Lors de la cérémonie des trophées UNFP dimanche 15 mai, où Mbappé a raflé le titre de meilleur joueur de Ligue 1 pour la troisième fois d'affilée, l’attaquant parisien avait déclaré que sa décision était quasiment prise quant à son avenir et qu’il la rendra public avant le rassemblement des Bleus le 28 mai.