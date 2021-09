Mercato: les clubs qui affichent la meilleure balance de transferts cet été

L’Inter Milan, le Borussia Dortmund et le FC Barcelone terminent le mercato estival avec une balance de transferts positives, selon l'Observatoire du Sport Business, qui se base sur les données de Transfermarkt. L’OL et Lille font partie de ce classement.

Le mercato 2021, qui a vu Lionel Messi quitté le FC Barcelone pour le PSG et Cristiano Ronaldo retourner à Manchester United, a officiellement fermé ses portes. L’Observatoire du Sport Business, qui se base sur les données de Transfermarkt, publie un classement des clubs ayant des balances positives à l’issue de ce mercato historique.

L’Inter Milan, qui a notamment vendu Achraf Hakimi pour 60 millions d’euros au Paris Saint-Germain et Romelu Lukaku pour plus de 100 millions d’euros à Chelsea, a pu renflouer ses caisses à hauteur de 161,05 millions d’euros et pointe donc en première position.

De l'air pour le Barça

Le Borussia Dortmund arrive à la deuxième place de ce classement avec une balance positive de 62,75 millions d’euros, grâce en partie à la vente de Jadon Sancho à Manchester United pour plus de 80 millions d’euros. Le Barça complète le podium en récupérant 59,8 millions d’euros durant ce mercato 2021. Le club catalan fait face à de grosses difficultés financières avec une dette de plus d’un milliard d’euros et permet à ses finances de respirer.

L’Olympique Lyonnais 9e, le LOSC 11e

L’OL n’a pas fait de folie cet été. Seul Xherdan Shaqiri a été acheté à Liverpool pour 6 millions d’euros. Pour le reste, les Gones de Peter Bosz ont récupéré Damien Da Silva (Rennes), Henrique (Vasco de Gama) et Jérôme Boateng, qui étaient en fin de contrat, ainsi qu’Emerson (prêté par Chelsea). En plus des retours de prêt de Moussa Dembélé et Jeff-Reine Adélaïde.

Dans le même temps, Maxwell Cornet a été vendu à Burnley (15 millions), Jean Lucas à Monaco (11 millions), Joachim Andersen à Crystal Palace (17,5 millions) et Melvin Bard à Nice (3 millions). Durant ce marché des transferts, le club de Jean-Michel Aulas a récupéré 40 millions d’euros lui permettant d’être à la neuvième place de ce classement.

Les supporters du LOSC redoutaient un exode massif après l’euphorie du titre. Mais il n’a finalement pas eu lieu même si Mike Maignan (AC Milan, 13 millions), Boubakary Soumaré (Leicester, 20 millions), Luiz Araujo (Atlanta United, 11 millions) et Jean Onana (Bordeaux, 2 millions) ont bien quitté le club.

Tous les autres tauliers de la saison passée sont restés dans le Nord, avec l’arrivée de Jocelyn Gourvennec. De quoi conserver une ossature de qualité, renforcée par les arrivées de Gabriel Gudmundsson (Groningen, 6 millions), Amadou Onana (Hambourg, 7 millions) et Ivo Grbic (prêté par l’Atlético de Madrid). Lille pointe à la 11e place du classement de l'Observatoire du sport business avec une rentrée d’argent à hauteur de 38,4 millions d’euros.