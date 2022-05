PSG: le Barça réagit au potentiel retour de Messi évoqué par son père

Le père de Lionel Messi, Jorge, espère un retour de son fils au FC Barcelone, qu’il a quitté l’été dernier après y avoir passé plus de 20 ans. Les dirigeants du club catalan ne s’emballent pas.

Jorge Messi a un peu ravivé les spéculations sur l’avenir de son fils, Lionel, dimanche. Interrogé par des fans sur un possible retour de l’attaquant du PSG à Barcelone alors qu’il montait à bord d’un taxi à l’aéroport d’El Prat (Barcelone), il a répondu: "j’espère qu’un jour, oui". Une scène captée par les caméras de la célèbre émission espagnole de football, El Chiringuito. Elle enflamme, depuis, les supporters catalans, toujours pas remis du départ de leur idole au PSG l’été dernier.

"S'ils ont quelque chose à dire, ils nous le diront"

Du côté du club, on temporise à l’instar de Mateu Alemany, le directeur technique. "Je ne connais pas les déclarations et je suppose que s'ils ont quelque chose à dire, ils nous le diront", a-t-il confié dimanche sur la chaîne Movistar+.

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

Un départ de Messi du PSG est hypothétique alors que le joueur a encore un an de contrat (plus une année en option) avec le club français. Le septuple Ballon d’or a signé une première saison au rendement assez décevant (11 buts, 13 passes décisives en 33 matchs cette saison) même s’il reste sur un doublé lors de la large victoire parisienne à Montpellier (0-4), samedi.

Messi a quitté le FC Barcelone l’été dernier après y avoir passé 21 ans. Le club, engorgé de dette, n’avait pas été en mesure de proposer une nouvelle prolongation de contrat à sa star qui comptait pourtant poursuivre l’aventure.

"On l'avait vu à Ibiza la veille, et il partait le lendemain pour signer avec son club (le Barça), c'était tout, a récemment raconté Leandro Paredes, son compatriote et coéquipier au PSG. On lui a quand même dit: 'viens avec nous' mais il nous a dit: 'j'ai déjà tout arrangé, demain je voyage pour signer'. Ensuite, je ne sais pas ce qui s'est passé lors de ce voyage à Barcelone, car le soir même où il allait signer le contrat, il nous a dit qu'il venait ici."