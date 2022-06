Mercato: Montpellier officialise le joli coup Khazri

Montpellier a officialisé ce lundi la signature de Wahbi Khazri. L'international tunisien de 31 ans arrive libre après la fin de son contrat à Saint-Etienne et constitue un renfort de poids pour l'attaque héraultaise.

Laurent Nicollin l'avait annoncé avant même la fin de la visite médicale ce lundi face à la presse. Et visiblement tout s'est bien passé puisque Montpellier a officialisé la signature de Wahbi Khazri en fin de journée. Si la durée du contrat n'a pas été dévoilée par le MHSC, le Tunisien est porteur de jolis espoirs pour le club montpelliérain. Libre après la fin de son aventure malheureuse à Saint-Etienne, relégué en L2, l'attaquant de 31 ans sera le premier joueur héraultais à s'afficher avec le numéro 99 sur son maillot.

"Je suis très content d'être ici. C'est un nouveau challenge, s'est réjoui Wahbi Khazri dans des propos relayés sur le site du MHSC. Je pense que j'en avaisbesoin et j'espère maintenant aider le club à grandir, à atteindre ses objectifs et donner le meilleur de moi-même. J'espère prendre du plaisir, en procurer aux gens qui aiment ce club et que nous vivrons une belle aventure tous ensemble."

Montpellier s'offre un renfort de choix

Formé à Bastia, il s'est ensuite révélé à Bordeaux avant de tenter sa chance outre-Manche avec Sunderland. Après un passage remarqué à Rennes, Jean-Louis Gasset en fait l'un de ses tauliers du côté de Saint-Etienne. Mais après quatre années dans le Forez, marquées notamment par 37 buts et 14 passes décisives en 114 matchs, le Tunisien n'a pu empêcher la relégation des Verts en Ligue 2 à l'issue de la saison 2021-2022.

Montpellier en a profité pour mettre la main sur un joueur rompu à la Ligue 1 et capable d'apporter une belle expérience au groupe dirigé par Olivier Dall'Oglio. C'est simple, si l'on se fie aux propos de Laurent Nicollin, Wahbi Khazri constituait la priorité du mercato offensif du club héraultais.

"Je suis très heureux de la signature de Wahbi au MHSC, a lancé le président via le communiqué publié par le récent 13e de Ligue 1. C'était une priorité pour nous de renforcer notre attaque, c'est désormais chose faite et j'en suis ravi. Nous avons eu un bon contact avec lui. J'espère qu'il va continuer à marquer des buts comme il le fait depuis de nombreuses années en Ligue 1 et qu'il portera haut l'équipe."