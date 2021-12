Barça: le cardiologue d’Agüero justifie l’arrêt de sa carrière et donne des précisions

Roberto Peidro, le cardiologue de Sergio Agüero, assume la décision de l’attaquant argentin de mettre un terme à sa carrière après l’avoir soigné pour une arythmie cardiaque de type ventriculaire.

Sergio Agüero a mis un terme à sa carrière de façon brutale, mercredi. L’attaquant argentin a annoncé sa retraite sportive à 33 ans, un mois et demi après avoir quitté le terrain en raison de douleur à la poitrine lors d'un match entre le Barça et Alavès. Le joueur a depuis été traité pour soigner une arythmie (irrégularité du rythme cardiaque) ventriculaire, rappelle son cardiologue, Roberto Peidro. Dans une interview à la radio argentine, ce dernier indique que l’intervention a été un succès mais qu’il était plus raisonnable pour l’ancien joueur de Manchester City de ranger les crampons.

"Une haute performance impliquerait de risquer sa vie"

"Cela (l'opération, ndlr) a été fait par un professionnel numéro un dans le monde et cela a été un succès, a déclaré le médecin sur les ondes de Radio con Vos. Je pense qu'il a toutes les chances d’aller très bien. (…) Nous pensons qu'une haute performance à ce stade de sa carrière, où il a atteint le maximum, impliquerait de risquer sa vie avec une surcharge cardiaque, physique et mentale, alors le conseil était d'arrêter."

"C'est une décision partagée, ajoute-t-il. Il était très anxieux et quand j'ai vu l'étude, la première chose que je lui ai dit a été: ‘si tu étais mon fils, je te dirais: arrête ici’. Il l'a pris comme ça et puis le Dr Josep Brugada est venu et a également parlé avec lui et sa mère. Nous avons pensé que c'était la meilleure décision."

Il a également expliqué ce qui aurait pu se passer s’il avait décidé de poursuivre sa carrière: "Les arythmies se seraient probablement répétées ou peut-être qu’elles ne se seraient pas répétées, mais nous ne pouvons pas en être sûrs. Avant le moindre doute, je lui ai dit que nous allions tous rester calmes et il l'a vu de cette façon aussi."

Pas de traitement, ni de défibrillateur pour Aguero

Le cardiologue en a profité pour démentir le fait que la pathologie serait liée aux effets du coronavirus ou du vaccin. "Cela n’a rien à voir, a-t-il déclaré. Le plus courant est que cette petite cicatrice est produite par un virus qui s'est produit à un moment de votre vie et qui n'a même pas été détectée, mais ce n'est pas une myocardite Covid. Cela n'a pas non plus de corrélation avec l'arythmie qu'il avait lorsqu'il était adolescent. Jusqu'à l'annonce, je n'ai parlé à personne, car cela fait partie du secret professionnel. Sergio m'a autorisé à parler aux médias et à expliquer."

Il a conclu sur une note positive sur l’état de santé d’Agüero, qui ne prend pas de médicaments et ne s’est pas fait implanter de défibrillateur. "Pour le moment, nous pensons que tout va bien et que cela ira très bien, mais bien sûr nous devrons faire des études périodiquement", a-t-il indiqué.