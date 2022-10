Mercato: Morientes estime que le Real "n'a pas besoin" de signer Mbappé

Selon l'ancien joueur du Real Madrid Fernando Morientes, le club madrilène "n'a pas besoin de signer" Kylian Mbappé puisque Carlo Ancelotti possède déjà un effectif compétitif.

Alors que le malaise autour de Kylian Mbappé continue d'agiter le PSG depuis mardi et le match de Ligue des champions face au Benfica (1-1), les rumeurs autour d'un éventuel départ de l'attaquant français ont repris de plus belle. Ancien joueur du Real Madrid, Fernando Morientes a estimé que le club madrilène n'avait "pas besoin de signer" le champion du monde, notamment "après tout ce qu'il s'est passé cet été" et la prolongation du natif de Bondy à Paris.

"Cela ne veut pas dire que ce n'est pas un grand joueur, mais pour le moment, le Real Madrid a fait ses devoirs pour avoir une équipe compétitive et n'a pas besoin de le signer", a confié l'Espagnol de 46 ans lors d'un évènement organisé en marge du Clasico entre le Real et le Barça, qui se jouera dimanche.

>> Toutes les infos autour de l'avenir de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé est au centre de l'attention depuis plusieurs semaines, et tout particulièrement ces derniers jours avec les informations sur son désir de quitter le Paris Saint-Germain dès le mois de janvier. Son sentiment de "trahison" par rapport à des promesses faites pour sa prolongation s'est renforcé avec l'affaire révélée par Mediapart à propos de "l'armée numérique" utilisée par une agence de communication contractée par le club.