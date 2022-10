PSG-Benfica: match nul, psychodrame Mbappé... la soirée contrariée de Nasser Al-Khelaïfi

Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, a affiché un visage fermé dans les tribunes du Parc des Princes mardi lors du match nul contre Benfica (1-1) en Ligue des champions en pleine tempête sur les velléités de départ de Kylian Mbappé.

Nasser Al-Khelaïfi ne s’est pas exprimé mardi soir, après le match nul entre le PSG et le Benfica (1-1) en Ligue des champions. Le président parisien ne le fait pas souvent mais cela lui arrive parfois de glisser quelques mots après une rencontre dans la plus prestigieuse des compétitions de clubs. Mardi, le cœur n’y était peut-être pas après une journée complètement folle.

Quelques mois après la prolongation en grandes pompes de Kylian Mbappé, accompagnée de feu d’artifice avant la rencontre face à Metz (le 21 mai), l’attaquant a laissé filtré ses envies de départ. "Il en a ras le bol", a même confié, ce mercredi dans Apolline Matin sur RMC, Daniel Riolo, éditorialiste pour RMC Sport qui a révélé ses velléités de départ lundi soir dans l’After Foot.

Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi quelques instants après le but sur penalty de Kylian Mbappé face à Benfica © RMC Sport

Le visage fermé de Nasser Al-Khelaïfi au moment de la sortie de Kylian Mbappé que Luis Campos (à gauche) applaudit © RMC Sport

Un camouflet pour Paris et ses dirigeants qui avaient réussi à convaincre le champion du monde 2018 de prolonger son contrat au nez et à la barbe du Real Madrid, qui a longtemps semblé avoir la préférence du joueur. Pour y parvenir, les responsables parisiens avaient promis à Mbappé d’en faire le cœur du projet en acceptant certaines de ses conditions dont celle de faire venir Luis Campos, dont il est très proche, comme conseiller sportif. Selon les informations de RMC Sport, Mbappé est profondément agacé par ces promesses non tenues par ses dirigeants, sur les cendres d’un recrutement publiquement critiqué par Campos.

Ce dernier ne s’entend pas avec Antero Henrique, également impliqué dans les transferts, et entretiendrait des relations très fraiches avec Nasser Al-Khelaïfi. Les premières dissensions entre les deux hommes datent d’avril 2019 lors d’échanges musclés en marge d’un Lille-PSG. Elles se seraient amplifiées, donc, lors du dernier mercato. Mardi, le duo était assis à côté dans les tribunes du Parc des Princes. Et les quelques gros plans des caméras de RMC Sport n’ont pas montré une franche complicité.

"Vous avez vu la tête de Nasser Al-Khelaïfi en tribunes, on avait l’impression qu’il assistait à un moment grave dans sa courte vie"

Le dirigeant qatari est apparu à chaque fois le regard sombre, que ce soit après l’ouverture du score de Kylian Mbappé (40e) ou au moment de son remplacement (90e) boitillant en fin de match. Une sortie accompagnée des applaudissements de Campos, pas ceux d’Al-Khelaïfi, stoïque et visage fermé.

"On a vu un PSG un peu mitigé, un peu entre-deux, a noté Stéphane Guy, commentateur du match sur RMC à l’issue de la rencontre. Il s’est clairement passé quelque chose en coulisses. Ce qui a perturbé cette journée parisienne. Vous avez vu la tête de Nasser Al-Khelaïfi en tribunes, on avait l’impression qu’il assistait à un moment grave dans sa courte vie."

"Des rumeurs fatigantes", selon les proches d'Al-Khelaïfi

Avant la rencontre, Campos a bien tenté de démentir l’information d’un départ de Mbappé en assurant en avoir discuté avec son président. "Je ne pense pas qu’il y pense (que Mbappé pense à un départ, ndlr) parce que s’il y pense, il va me le dire, a-t-il confié. Il ne m’a jamais dit, je sais qu’il ne l’a jamais dit au président, qu’il veut partir en janvier. (...) A mon avis oui (il reste en janvier). Il ne m'a jamais rien dit. Ni à moi... Et je viens de poser la question au président. Pour moi c’est clair que Kylian Mbappé reste pour suivre son contrat au PSG."

A défaut de prendre la parole publiquement, Nasser Al-Khelaïfi a diffusé un message par le biais de ses proches qui ont fait savoir au Parisien que "toutes ces rumeurs sont fatigantes" et que le plus important est que "l’équipe, toujours invaincue, reste soudée".