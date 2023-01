Mercato: Naples passe à l’action pour Ounahi

Selon Sky Sport Italia, Naples a formulé une première offre à Angers pour tenter de recruter son milieu de terrain Azzedine Ounahi (22 ans), révélation de la Coupe du monde avec le Maroc.

Un premier prétendant passe à l’action pour Azzedine Ounahi (22 ans). Selon Sky Sport Italia, Naples a formulé une première offre de 15 millions d’euros à Angers pour tenter de recruter son milieu de terrain. Les dirigeants italiens ont aussi profité du déplacement à Milan mercredi (défaite 1-0 contre l’Inter) pour rencontrer l’entourage du joueur et lui expliquer les contours du projet.

L’actuel leader de la Serie A dégaine le premier pour tenter de prendre un coup d’avance sur la forte concurrence, menée notamment par les clubs de Premier League. Ounhai suscite de nombreuses convoitises depuis son Mondial brillant avec le Maroc, achevé à la quatrième place après être devenu la première nation africaine de l’histoire à atteindre les demi-finales de la compétition.

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

Si Naples a dégainé la première offre, celle-ci n’est pas certaine d’aboutir. Le club angevin attendrait une indemnité plus élevée située entre 20 et 25 millions d’euros, ce qui a encore le temps d’arriver lors de ce mercato encore ouvert pendant trois semaines. Naples se positionne aussi pour l’été prochain sur Ounahi puisque le club n’a pas de place extra-communautaire libre dans son effectif actuellement et anticipé donc l’avenir. Cela suffira-t-il à convaincre Angers?



Fin décembre, Saïd Chabane, président angevin, avait indiqué que deux clubs français s’étaient aussi positionnés sur son joueur qu’il aimerait vendre en janvier avant de se le faire prêter six mois. "Tout est possible aujourd’hui, mais il y a de telles sollicitations qu’il aura du mal à dire non, nous aussi on aura du mal à dire non, et à retenir le joueur qui aura surement envie de partir", a expliqué le dirigeant au micro de Prime Video.