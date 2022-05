Mercato: des chiffres filtrent sur l'offre du Real à Monaco pour Tchouaméni

Très intéressé pour s'attacher les services d'Aurélien Tchouaméni, le Real Madrid a formulé une première offre de 70 millions d'euros à l'AS Monaco. Les deux clubs discutent autour des bonus.

Le Real Madrid passe à l'attaque. Après l'échec du dossier Mbappé, le club de Florentinno Perez suit de près la situation d'Aurélien Tchouaméni (22 ans). En fin de contrat en 2024, le milieu de l'AS Monaco va s'engager avec le Real Madrid, comme RMC Sport le révèlait mardi. Trois jours plus tard, Sky Sports explique que le Real Madrid a fait une première proposition de 70 millions d'euros à l'ASM pour recruter l'international français cet été. Si le club de la Principauté demande 80 millions pour libérer son joueur, le Real est au courant de la somme, puisque les discussions portent toujours sur les bonus.

Le PSG hors course?

Depuis quelques jours, on savait que le PSG était devancé, sans pour autant totalement abdiquer. Le club parisien s’était montré insistant, avec l’entrée de Nasser Al-Khelaïfi lui-même dans les discussions, et espérait que la prolongation de Kylian Mbappé, son coéquipier chez les Bleus, joue en sa faveur. Mais cette option a finalement été écartée. Et Madrid pourrait donc remporter la mise.

Le directeur sportif monégasque Paul Mitchell demandait 80 millions d'euros pour laisser partir l'un de ses meilleurs éléments. Le club madrilène semble s’être plié à ces exigences pour enrôler le milieu de terrain de 22 ans.