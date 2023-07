Mercato: Noah Raveyre, le grand espoir de Saint-Etienne qui a signé à l'AC Milan

Noah Raveyre aurait pu (dû ?) signer son premier contrat professionnel là où il a été formé (ASSE). Mais les aléas des (courtes) négociations avant une (longue) traversée du désert le mènent en Italie au Milan AC. Récit d’un début d’itinéraire de carrière peu banal, pour ce gardien de but identifié par le club lombard comme l’un des trois meilleurs d’Europe à son poste de sa génération (2005). Un itinéraire dont le début de sa trajectoire professionnelle chemine entre risque pris par le joueur (malgré sa volonté initiale d’éclore dans son club de cœur)... et sentiment d’avoir fait la juste proposition de premier contrat professionnel pour l’ASSE. Entre les deux...

A la grande époque de l'AC Milan, il en fallait peu à Pippo Inzaghi pour convertir le moindre ballon en but. L’histoire de Noah Raveyre (18 ans), qui vient de signer professionnel en Italie, démontre que le même ADN habite l’institution. Car au départ, tout concourt pour que le jeune gardien de but qui "monte" au centre de formation de Saint-Etienne paraphe son premier contrat professionnel à l’ASSE, le club de son cœur et là où il a envie de lancer sa carrière.

Nous sommes à l’automne 2022 et l’Auvergnat, licencié au Puy Foot 43 et arrivé en 2018 à l’Etrat, gravit les échelons du centre de formation, de plus en plus vite: au cours de la saison précédente (21-22), il jouera avec les U 17, les U19, la réserve, l’équipe de France U17 (il sera même champion d’Europe le 1er juin après le gain de la finale face au Pays-Bas) et "montera" même chez les professionnels pour quelques séances en mars 2022 et fera la préparation estivale qui suit.

Cette ascension le fait émerger sur la planète des gardiens de but de sa génération (2005). Il est temps de réfléchir au passage d’aspirant à professionnel. Les négociations s’engagent: "Nous lui avons fait une proposition financière accompagnée d’un vrai plan de carrière précis chez nous, mais nous ne sommes pas arrivés à nous mettre d’accord sur son premier contrat professionnel", se souvient Loïc Perrin, le directeur sportif des Verts, dans une formule lapidaire qui en dit long sur les vicissitudes du dossier qui va crisper au fil des semaines.

Désaccords financiers

Car dans la foulée, une contre-proposition faite par le joueur et ses conseils arrive sur la table ; elle sera rapidement écartée par les décideurs stéphanois, malgré de bons états de service et un "camp Raveyre", originaire du Puy et donc fan de la première heure des Verts, le club phare le plus proche (75 km) de la préfecture de Haute-Loire. Il se murmure que tout le monde se braque pour une poignée de centaine d'euros mensuels: "Si c’était pour pas beaucoup (d’argent, NDLR), je pense que nous aurions trouvé une solution, complète l’ex-capitaine stéphanois. Mais il n’y a pas de regrets de notre côté, à partir du moment où il ne s’inscrivait pas dans notre projet. Je trouve juste dommage qu’il n’ait pas accepté de rester mais nous lui souhaitons toute la réussite possible car c’est un bon gamin."

Fierté mal placée d’un côté (club) ? Exigences trop hautes à différents stades des échanges de l’autre (joueur et ses conseils) ? La vérité (et les réponses) oscille (nt) entre les deux questions suivant le camp où l'on se place, alors qu'un observateur averti du dossier résume en termes imagés: "Ils n’ont pas su 'draguer' le gamin. Un aspect du transfert qu’a plutôt réussi le Milan, très fort dans cet aspect-là des choses."

Résultat (1): les échanges s’interrompent au cœur d’une période compliquée pour le club, toujours englué à la dernière place de la Ligue 2, plombé par le débit de points à la reprise suite aux incidents du soir de barrage perdu face à Auxerre en mai. Résultat (2): tout cela conduit à une impasse contractuelle. Figée dans sa ligne directrice sportive, le club donne la priorité à ses gardiens de but sous contrat: Noah Raveyre doit se contenter à partir du cœur de l’automne des entraînements avec sa catégorie d’âge (U19) avant d’être au chômage technique au moment des matchs de fin de semaine. Cela va durer 8 mois, sans sons, sans images et donc, sans compétition…

Libre à compter de janvier 2023, Noah Raveyre voit s’intéresser à lui quelques clubs sur les tablettes desquels il figure dans de nombreuses fiches "data" en haut de la pile des prometteurs gardiens de sa génération. Ce qui fait dire en off au club, que les contacts remontaient à bien avant ceux, officiels de janvier 2023, ce que réfutent les proches de Noah Raveyre.

L'AC Milan multiplie les visios avec les parents, tout heureux de voir apparaître sur les écrans, Paolo Maldini, alors directeur technique du club. Les dirigeants lombards font aussi croiser, au centre d’entraînement, lors de la visite des installations, Mike Maignan, le titulaire du poste pour dessiner son futur quotidien, tandis que son entraîneur, Flavio Roma, francophone après ses années à l’AS Monaco évoque avec lui des atouts d’un passage de l’autre côté des Alpes.

Un premier contrat professionnel signé à Milan le 3 juillet

Plutôt enclin à faire sortir de l’impasse toutes les parties, le club lombard fait même parvenir, en janvier, une offre de transfert aux dirigeants stéphanois, histoire que Noah Raveyre stoppe d’une manière ou d’une autre, sa saison blanche. Le quotidien de St Etienne, "La Tribune – Le Progrès" évoque une offre d’un million d’euros, alors qu’il reste cinq mois de contrat. La somme exacte est moindre mais assortie de bonus, ce qui ne satisfait pas les dirigeants de l’ASSE, qui refusent. Dès lors, les Italiens ont un boulevard pour recruter, gratuitement, son prospect. Et les Verts ne toucheront au final "que" 263.000 euros d’indemnités de formation selon la réglementation internationale qui détaille les sommes dues par année de formation.

Ainsi, peu après avoir soufflé les bougies de sa majorité – le 22 juin dernier – et quelques jours après la fin de son contrat aspirant – 30 juin – Noah Raveyre signe le 3 juillet son premier contrat professionnel en Italie avec comme premier objectif, celui de s’imposer dans l’équipe "Primavera", la réserve dont il va faire la reprise le 20 juillet prochain. Avant de voir plus loin, plus tard et patiemment.

Avec dans le rétroviseur, ces 22 minutes qui en disent beaucoup sur la trajectoire stéphanoise inédite du jeune Noah Raveyre: c’était le 20 août 2022 face au Havre lors de la 4ème journée de Ligue 2 dans un match qui devient … "historique" ! Déjà menée 0-3 sur sa pelouse, l’équipe de Laurent Batlles se voit amputer, via un troisième carton rouge pour son équipe, de son gardien de but, Etienne Green. L’entraîneur stéphanois fait rentrer le jeune ponot, tout juste âgé de 17 ans. A 8 contre 11, il aura du mal à construire (en nombre) un mur sur un coup franc normand qu’il repoussera malgré tout d’une belle claquette. Mais il ne pourra rien face aux autres buts du HAC qui s’impose 0-6 à Geoffroy Guichard.

A lui maintenant de saisir l’opportunité en Lombardie aux côtés d’un gardien qui outre son statut de n° 1 français a fait éclore dans son ombre, Lucas Chevalier au temps où il gardait les buts de Lille. Mais pour cela, Mike Maignan lui a donné sa recette: "Il faudra charbonner et toujours, toujours travailler…" Noah Raveyre connaît désormais la recette, dont il a déjà intégré un ingrédient: l’Italien qu’il a commencé à apprendre dès le printemps, histoire de faciliter son intégration.