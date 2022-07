Mercato: Cristiano Ronaldo aperçu à Lisbonne au centre d'entraînement de la sélection portugaise

Absent de la reprise de l'entraînement avec Manchester United, lundi, pour "raisons personnelles", CR7 a été aperçu à Lisbonne au centre d'entraînement de la Seleçao. Son avenir chez les Red Devils est toujours en question alors que, comme le révélait le Times, il aurait bien demandé à quitter le club.

Les questions autour de l'avenir de Cristiano Ronaldo se multiplient ces dernières heures. Le Portugais a manqué la reprise de l'entraînement à Carrington avec Manchester United, lundi, pour "raisons personnelles". Un motif validé par les Red Devils. Et ce mardi, CR7 ne sera pas de retour avec United puisqu'il est toujours à Lisbonne.

>> Suivez le mercato en direct

CR7 aperçu au camp d'entraînement de la Seleçao

Il a été aperçu, lundi, près du centre d'entraînement de la sélection portugaise par des journalistes de la chaîne SIC Noticias. Si la raison de sa visite n'est pas claire, l'hypothèse d'une remise en forme personnalisée - connaissant le niveau de professionnalisme du joueur sur le plan physique - semble la plus probable. Toujours est-il que le retour à Carrington du Portugais est scruté de près par les tabloïds britanniques.

Lundi, le Times et The Athletic indiquaient que CR7 aurait informé les dirigeants mancuniens de son intention de quitter le club, à un an de la fin de son contrat. Les raisons évoquées ne tiendraient pas au changement de coach selon plusieurs médias anglais - Ronaldo n'ayant, a priori, aucun problème avec Erik ten Hag- mais davantage à une interrogation sur la compétitivité de United pour briguer des titres la saison prochaine.

La Ligue des champions sinon rien pour le Portugais ?

Le club ne disputera pas la Ligue des champions mais la Ligue Europa, un coup dur pour celui qui a marqué la compétition de son empreinte (meilleur buteur de l'histoire avec 141 réalisations). Et les recrutements envisagés par United (Malacia, Eriksen...) ne convaincraient pas non plus CR7 quant à la possibilité de lutter pour le titre en Premier League à partir du mois d'août.

Dans ce contexte nébuleux, et alors que United ne se dit en aucun cas vendeur de sa star, plusieurs écuries tentent malgré tout de s'attacher ses services. Ainsi, Chelsea, qui disputera la C1 la saison prochaine, est sur les rangs. Des discussions auraient même eu lieu entre le nouveau propriétaire des Blues, Todd Boehly, et l'agent de CR7 Jorge Mendes. La presse espagnole annonce même que ce dernier a discuté avec le président du Barça, Joan Laporta, à propos du Portugais. De quoi entretenir le flou...