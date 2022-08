Mercato: pourquoi Casemiro veut quitter le Real Madrid pour Manchester United

Arrivé au Real Madrid en 2014, Casemiro pourrait dans les prochaines heures plier bagages pour rejoindre Manchester United. Notre spécialiste foot espagnol Frédéric Hermel décrypte les coulisses de ce transfert annoncé.

Le trio magique Casemiro-Kroos-Modric, qui a fait la gloire du Real Madrid, pourrait bien avoir vécu ses dernières heures. Les sirènes de Manchester United, et ses moyens financiers colossaux semble convaincre Casemiro de rejoindre le club anglais. "Manchester United vient avec 80 millions et double le salaire de Casemiro. Il va gagner 15 millions d'euros, soit 75 millions d'euros à la fin de son contrat de cinq ans. C'est une affaire en or pour lui", explique notre spécialiste football espagnol Frédéric Hermel dans l'After Foot.

Même si le Real Madrid ne semblait initialement pas vendeur, difficiel de refuser une telle offre, pour un joueur qui va sur ses 31 ans et alors qu'Aurélien Tchouameni a été recrute au même poste pour 80 millions d'euros... "Casemiro a coûté au Réal 4,8 millions d'euros en indemnités de transfert. Il a été largement amorti et risque d'avoir une vente à plus de 70 millions", décrypte Fred Hermel.

Un joueur particulièrement attaché au Real

"Pendant le covid, Casemiro a convaincu le vestiaire de baisser son salaire. Un geste très apprécié par Florentino Perez. Si Casemiro explique à son président qu'il a le contrat de sa vie, il ne sera pas retenu", confiait notre spécialiste.

D'ailleurs en conférence de presse ce vendredi, Carlo Ancelotti a confirmé la demande de Casemiro: "Il veut partir", a admis le technicien, précisant que le Real ne devrait pas recruter de remplaçant.

Une bonne affaire pour tout le monde?

Ce transfert semble être une aubaine pour tout le monde. Un pont d'or pour Casemiro, un gros chèque encaissé pour le Real et un milieu de terrain de classe internationale pour Manchester United. Mais à ce tarif là, pour un joueur qui va sur ses 31 ans, n'est ce pas un trop gros risque pris par les Red Devils? "C'est une bonne affaire pour tout le monde, sauf peut-être Manchester United", avertit Frédéric Hermel.