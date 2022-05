Mercato: pourquoi le pessimisme grandit en Espagne sur un transfert de Mbappé au Real

Depuis plusieurs jours, les médias sportifs espagnols ont revu leur certitude sur une signature de Kylian Mbappé au Real Madrid l’été prochain.

Les mines se font plus graves depuis plusieurs jours sur le plateau de l’émission El Chiringuito. Célèbre pour ses mises en scène à la limite de la parodie, le show très suivi en Espagne redoute une volte-face de Kylian Mbappé au moment de dévoiler le choix sur son avenir, ce week-end. Cette décision n’est pourtant connue de personne, hormis du joueur, mais des indices feraient craindre ce qui était inimaginable tout au long de la saison: une prolongation au PSG.

"L’expression ‘il ne vient pas’ va peut-être naître"

Josep Pedrerol, animateur et sorte de maestro de l’émission, a lui-même assumé ce changement de ton. "Au Chiringuito, nous avons fait naître les expressions ‘tranquilo’ et le ‘tic tac’ mais cette semaine est né le ‘attention’ et peut-être le ‘il ne vient pas’." Pourquoi un tel renversement de situation alors que les médias ont rappelé en boucle la grande sérénité du Real sur le sujet? La réponse se trouve sûrement dans l’annonce d’Edu Aguirre, autre journaliste de l’émission, jeudi. Selon lui, le PSG aurait offert à Mbappé de devenir le patron du projet sportif du PSG avec un champ d’action très large lui permettant de choisir l’entraîneur, les joueurs à recruter et ceux dont il faut se séparer. Des pleins pouvoirs qui ont amusé les réseaux sociaux, un peu moins les médias locaux.

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

"Je juge difficile que Mbappé signe au Real, a de nouveau déclaré Pedrerol jeudi. Au club, ils sont très pessimistes." Une posture à modérer selon Fred Hermel, spécialiste du football espagnol sur RMC. Pour lui, les débats trop concentrés sur Mbappé n’arrangeraient pas le Real Madrid, qui souhaiterait davantage braquer les projecteurs sur la finale de la Ligue des champions face à Liverpool, samedi 28 mai au Stade de France (21h).

Une stratégie du Real pour parler davantage de la Ligue des champions?

"Le Real Madrid aujourd’hui veut faire retomber cette histoire, a-t-il estimé jeudi dans l’After. Il veut qu’on parle moins de Kylian Mbappé mais plus de la finale de la Ligue des champions. Il passe des messages. Le Chiringuito, c’est souvent des messages directs du président ou du directeur général." Selon Fred Hermel, la tendance reste toujours à un départ de Mbappé en Espagne, même si le doute persistera jusqu’à la communication du joueur ce week-end.

Cette incertitude a aussi rattrapé Marca, journal sportif madrilène, qui annonçait en début de semaine un accord entre Mbappé et le Real. Là encore, le quotidien fait un peu machine arrière: "Mbappé s’est rassis pour écouter le PSG".