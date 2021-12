Mercato: Létang confirme des discussions avec la Fiorentina pour Ikoné

Invité de RMC jeudi soir dans Rothen s'enflamme, Olivier Létang a confirmé qu’il y avait bien des discussions avec la Fiorentina pour le transfert de Jonathan Ikoné cet hiver. Mais le président du LOSC assure qu’il y aura peu de départs au mercato hivernal.

Au lendemain d’une soirée historique pour le LOSC, Olivier Létang était l’invité de Rothen s’enflamme sur RMC. Grâce à leur victoire contre Wolfsburg mercredi soir (3-1), les Lillois se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de Ligue des champions. Cerise sur le gâteau: ils terminent premiers de leur groupe, une première dans l'hsitoire du club nordiste, et s’assurent un tirage plus clément.

Malgré la bonne ambiance générale, une question demeure: Jonathan Ikoné va-t-il quitter Lille cet hiver? "Rien n’est fait", a d’abord déclaré Olivier Létang, avant de compléter: "il y a des discussions". Cadre du LOSC depuis plusieurs années et acteur majeur du titre de champion de France la saison passée, Ikoné (23 ans) est sous contrat jusqu’en juin 2023. Olivier Létang a cependant assuré qu’il n’y aurait pas "des départs", au pluriel, et que l’effectif resterait "compétitif".

Le président lillois est également revenu sur la qualification des Dogues. "C’était l’objectif de départ", a-t-il rappelé. Mais avec seulement deux petits points remportés en trois journées, le LOSC était bien mal embarqué. Mais la victoire à Séville début novembre (2-1) a tout relancé. Pour Olivier Létang, ces difficultés en début de saison étaient prévisibles. "On a prévenu les joueurs très tôt, dès le mois de juillet, qu’il fallait qu’on soit très vigilant. On était très lucide sur le fait qu’on avait gagné 12 matchs par un but d’écart, donc la frontière était ténue. On savait que si on perdait cette force collective, on pouvait être en danger. On n’a pas été en danger, mais en difficultés. On n’a pas lâché. Il y a eu beaucoup d’échanges avec le staff et les joueurs pour qu’on retrouve ça", a-t-il développé en saluant le "travail formidable" de Jocelyn Gourvennec sur cette phase de groupe.

Pour connaître leur futur adversaire en huitièmes de finale, les Lillois doivent patienter jusqu’à lundi, jour du tirage au sort.