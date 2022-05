PSG: Paredes raconte la volte-face de Messi au moment de son transfert

Dans une interview accordée à TyC Sports le week-end dernier, Leandro Paredes raconte la manière dont il a appris le transfert de Lionel Messi au PSG alors que l’Argentin lui avait confié la veille qu’il allait prolonger avec le Barça.

Il pensait avoir échoué dans son opération-séduction pour faire venir Lionel Messi au PSG. Avant un incroyable retournement de situation. Dans une interview accordée à TyC Sports le week-end dernier, Leandro Paredes a raconté l’histoire rocambolesque du transfert de Messi. La star argentine avait passé quelques jours de vacances avec plusieurs joueurs parisiens (dont Paredes) à Ibiza alors qu’il était en grande négociation pour prolonger son contrat au FC Barcelone l’été dernier. Sa décision était prise malgré le forcing de ses compatriotes argentins du PSG pour le pousser à rejoindre Paris. La suite, c’est Paredes qui la raconte.

"Je ne sais pas ce qui s'est passé à Barcelone"

"On l'avait vu à Ibiza la veille, et il partait le lendemain pour signer avec son club (le Barça), c'était tout, explique le milieu de terrain. On lui a quand même dit: 'viens avec nous' mais il nous a dit: 'j'ai déjà tout arrangé, demain je voyage pour signer'. Ensuite, je ne sais pas ce qui s'est passé lors de ce voyage à Barcelone, car le soir même où il allait signer le contrat, il nous a dit qu'il venait ici."

"Au début, nous ne l'avons évidemment pas cru, poursuit Paredes. Quand il m'a dit qu'il avait déjà tout arrangé et qu'il allait se rendre à Paris pour signer le contrat, je lui ai dit: 'jusqu'à ce que tu signes et que je te vois avec le maillot du Paris Saint-Germain, je ne te croirai pas'." L’impensable s’est finalement produit et Messi porte bien le maillot parisien après l’échec du FC Barcelone, plombé par des problèmes financiers, pour parvenir à prolonger sa star.

Paredes n'a pas aimé les sifflets contre Messi

A Paris, Messi n’a pas le rayonnement escompté lors de sa première saison, marquée notamment par les sifflets du Parc contre lui et plusieurs stars de l’effectif. Ce qui a surpris Paredes. "Quand ils l'ont sifflé, je n'y croyais pas, ce sont des choses que nous ne pouvons pas gérer mais c'était vraiment fou, regrette ce dernier. Vous souffrez parce que savoir ce qu'est Leo, ce qu'il génère et ce qu'il vous donne, ce qu'il essaie de faire pour le club et la façon dont la vérité est présentée est ennuyeux."