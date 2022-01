Mercato: une première vente hivernale se précise pour le Barça

Le gardien remplaçant du FC Barcelone, le Brésilien Neto, serait en discussions avancées avec Flamengo, selon le média catalan Sport. N’entrant pas dans les plans de Xavi, il pourrait partir dès janvier.

Surendetté, le FC Barcelone doit impérativement vendre dès cet hiver pour continuer à exister sur le marché des transferts. Arrivé en novembre pour entraîner son club de cœur, Xavi a déjà établi une liste d’éléments indésirables, poussés vers la sortie en janvier ou cet été. L’un d'entre eux pourrait partir sous peu: le gardien remplaçant des Blaugrana, Neto, est en discussion avec le club brésilien Flamengo pour un recrutement dans les prochains jours.

Au cours des derniers jours, Neto, 32 ans, aurait demandé à plusieurs reprises de quitter le Barça pour acquérir du temps de jeu. D’après Sport, le vice-champion du Brésil souhaiterait s’attacher les services d’un gardien et serait en discussions avancées avec le joueur, qui voudrait retourner dans son pays natal, où il a débuté le football sous les couleurs de l’Atlético Paranaense. Récemment, Flamengo a enregistré l’arrivée d’un nouveau coach: Paulo Sousa, qui a quitté la sélection polonaise avec fracas.

Barré par ter Stegen

Arrivé au Barça en 2019, Neto est barré par Marc-André ter Stegen, indiscutable titulaire dans les cages. Le Brésilien n’est aligné que lors des matchs durant lesquels l’Allemand est indisponible: cette saison, il n’a pu disputer que les deux premiers matchs de la saison en Liga et n’a plus joué de match officiel depuis. Toutes compétitions confondues, il n’a pris part qu’à 19 rencontres avec les Catalans depuis son arrivée. En rejoignant Flamengo, il pourrait débuter les compétitions sud-américaines, fin janvier, comme titulaire.

Son départ permettrait au Barça d’alléger un peu sa masse salariale: le Brésilien, qui avait brillé avec Valence avant d’arriver en Catalogne, touche actuellement 3,24M € par an et est sous contrat jusqu’en 2023. D’autres départs pourraient suivre celui de Neto, puisque d'autres joueurs n’entrant pas dans les plans de Xavi, d’après les médias espagnols, seraient disponibles sur le marché, dont les Français Samuel Umtiti et Clément Lenglet.